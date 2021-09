Švýcarský tvůrce projektu totiž vyhlásil na příští rok poslední edici, ale jeho nejlepší zahraniční „franšízanti“ by český závod, byť třeba v mírné upravené podobě, zachovali. „Jednáme a věříme, že to dobře dopadne,“ prozradil zatím Jan Plachý z agentury eventime, která sem Gigathlon dovezla.

Závodilo se po oba víkendové dny, buď v součtu, anebo v jednodenní verzích. Od jednotlivců, přes dvojice (couple) dámské, pánské i v mixu, anebo pětičlenné týmy. Ještě pro připomenutí letošní distance: 2,2 km plavání -20 km inline brusle – 71 km silniční kolo – 16 km běh – 45 km horské kolo, a pak ještě v neděli: 46 km silniční kolo – 1,1 km plavání – 16 km inline brusle – 25 km bike – 8 km běh. V součtu úctyhodných 254 km! To je skutečně Giga(thlon), co říkáte?

Jeho českým králem se za ideálního počasí stal potřetí v řadě Michal Vlášek (časem 12:00:32), původem vyznavač lyžařské severské kombinace, donedávna biker týmu Kross/Bike Ranch. „Je to každým rokem těžší,“ supěl v cíli. Proč? „Protože míň trénuju,“ přiznal loni čerstvý otec a teď už také obchodní manažer firmy s celostátní působností. Ke všemu si ještě v květnu natrhl vazy v kotníku a šest týdnů se s ortézou téměř nehnul.

Po plavání vyrážel z páté pozice, až na silničce si dojel čelo. To pak roztrhal expres CSG tri teamu Jan Dubec. „Jel skoro padesátkou na kole s hrazdou a disky, já se ho udržel asi třicet kiláků a to rozhodlo,“ popisoval Vlášek. Na horském kole už si užíval blátíčka na Kokořínsku i náskoku přesahujícího deset minut a v běhu udržel dostatečný odstup.

To mu umožnilo výhodnou pozici do nedělního startu na silničním kole. Na bruslích už přesně viděl odstup pronásledovatelů a okruhy na horském kole okolo historického centra města už se bavil. V závěrečném běhu kontroloval situaci a cílovou bránu proťal jako třetí v absolutním pořadí všech účastníků, tedy včetně dvojic a týmů. „Přesunul jsem si i Ironmana v Barceloně a za rok bych rád odjel celý švýcarský Gigathlon,“ plánuje dál.

Druhý skončil hlavní profesí běžec na lyžích Martin Pávek, 34 minut za vítězem, a třetí známý vytrvalec Ondřej Teplý. Ten letos začátkem prázdnin absolvoval brutálních 1000 mil Jana Kopky (skoro jedenáct dní v kuse v zápřahu…), z nichž se stále zcela nevylízal. „Cítil jsem to hodně,“ supěl.

Mezi ženami zvítězila Barbora Besperát. Přestože se ke startu odhodlala až před pár dny a teprve před devíti měsíci přivedla na svět potomka… „A co jsem měla dělat, když se na mě Vlášek vykašlal,“ vysvětlovala hlavní důvod. Před třemi lety totiž s ním jela couple přímo ve Švýcarsku a v posledních dvou letech při individuální jízdě mu obstarala plný servis.

Teď tedy vyrazila i sama, po tréninku, jaký ji dovolily mateřské povinnosti a jen dvou testovacích triatlonech. „Pořád něco dělám, ale souvislá příprava to rozhodně není,“ krčila rameny. Přesto podala výborný výkon. Nezlomilo ji ani chybné odbočení na silničním kole první den, kdy si najela dvacet kilometrů navíc. „To bylo náročné na psychiku. Už takhle toho bylo až dost a já si ještě přidala… Pak ještě horské kolo bylo na blátě hodně těžké,“ dodala. Přesto vydržela ve slušném tempu až do cíle (v čase 14:37:30). Jako sedmá v absolutním pořadí mezi jednotlivci!

Mezi smíšenými páry si přijelo pro čtvrtý triumf duo Oxymoron (12:22:43) až ze Švýcarska, resp. Bruno Fritsche letos poprvé se stejnou partnerkou, loňskou pozici obhájila Taja Löpfe. „Je to krásný závod s báječnou rodinnou atmosférou a to se mi každý rok potvrzuje,“ řekl spokojeně všestranný sportovec, nejvíc milovník horských běhů. „Tentokrát jel výborně ženský couple, pořád byly tak blízko, byla to pro nás velká motivace porazit je,“ přidala jeho parťačka. „U nás hodně závodů vinou covidu odpadlo, moc jsme se sem těšili,“ doplnila ještě.

Zmíněnou nejlepší dámskou dvojkou byly Ilka Preschel a Vera Looser z Namibie (13:00:50). Tou čistě pánskou pak jen těsně rychlejší Coach a Coachee, přesně František Schoval a Jan Mašek (13:00:02).

I v týmových štafetách přišla obhajoba CSG tri teamu (čas 10:55:58), jen v mírně pozměněné sestavě. K plavkyni Šárce Landsmannové, inline bruslařce Nikole Kubelkové a bikerovi Michalu Novákovi se přidali cyklista Jan Dubec (Lukáš Pazdera už v týmu není) a běžel Tomáš Karabinoš namísto Petra Šnábla, kterého sestřelila borelióza. „Nejvíc jsme se honili s naším druhým týmem,“ říkal Jan Dubec. Tak napínavý souboj jako loni s hvězdnou Kalokagathií dvojčat Svobodových to ale nebyl.

Ale zdaleka nešlo jen o stupně, vítězem se stal každý, kdo dokončil, za všemi Bahnožrouty, Osmikráskami, Rudou Láskou nebo Honzou Čermákem byste našli jejich pozoruhodný (sportovní) příběh. „Bylo nám ctí hostit podruhé tak výjimečný sportovní podnik a věříme, že se tu příští rok potkáme znovu,“ pozdravil účastníky na slavnostním vyhlášení na náměstí Míru v samém srdci města jeho starosta Ctirad Mikeš.

TOMÁŠ NOHEJL