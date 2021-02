Mělnické plány na potrápení lídra tabulky začaly hvězdy v domácí sestavě trhat na cáry od samého začátku. Seidler otevíral skóre po necelé půlminutě. Vnuk na začátku deváté uklízel do branky už čtvrtý smrtící výpad na Hnízdilovu bránu.

„Těžko se mi hledají nějaká slova, protože jsme opět špatně vstoupili do utkání a brzy prohrávali. Se soupeřem, jako je Plzeň, se zápasy velmi těžce dohánějí, a to se i potvrdilo,“ smutnil po vysoké porážce kapitán Olympiku Lukáš Nečas.

V domácím táboře naopak vládla nejvyšší spokojenost. ,,Po delší době jsme si zápas udělali sami lehčí. V prvních střídáních jsme dali několik gólů, po kterých se nám lépe dýchalo. Pozdější průběh zápasu už jsme měli pod kontrolou a došli si pro tři body,” vystihl dvougólový střelec večera Gabriel Rick. Mimochodem v utkání vstřelil tisící branku Plzně v nejvyšší soutěži.

Hosté se zapsali do střelecké listiny až ve druhém poločase. Na 7:1 korigoval právě Nečas. Výrazný podíl na pohledné kombinaci měl při jednom ze svých prvních střídání také Jiří Miker. Pro fotbalistu, který v minulé sezoně pomáhal Pardubicím do FORTUNA:LIGY a aktuálně působí ve čtvrté nejvyšší soutěži v Německu, to byla vůbec první zkušenost s prvoligovým futsalem. V Mělníku věří, že bude posilou.

Druhý světlejší moment party od soutoku zařídil Mikyska, který za stavu 8:1 skóroval při power-play soupeře do nestřežené brány. „Ve druhém poločase jsme si vytvořili nějaké příležitosti, které jsme ale nevyužili. Domácí si náskok pohlídali a ukázali, proč jsou na prvním místě ligy. Teď se už musíme soustředit na zápas s Rapidem a zvítězit,“ přeladil Lukáš Nečas na úterní domácí představení proti poslednímu Ústí.

Interobal Plzeň – Olympik Mělník 9:2 (5:0)

Branky: 1. Seidler (Vnuk), 5. Rick (Zdráhal), 8. Vnuk (Němec), 9. Vnuk (Seidler), 14. Seidler (Vnuk), 23. Rick (Zdráhal), 23. Vnuk (Buchta), 28. Vnuk (Rešetár), 40. Kozár (Štrajt) – 26. Nečas (Hrdý), 36. Mikyska. ŽK: 0:1. Mělník: Hnízdil – Moravec, Nedostup, Šustr, Hrdý – Nečas, Jungbauer, Kalabis, Mikyska – Miker, Lehner.