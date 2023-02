V Mělníku si po neúspěšném výjezdu na Spartu dělají zálusk na tři body, aby si do vyřazovací části vytvořili i pokud možno co nejvýhodnější pozici. „Tři body jsou pro nás teď velmi důležité. Nejen že nechceme, aby se na nás bodově dotáhl Perštejn, ale také stále jsme ve hře o páté, popřípadě i čtvrté místo,“ připomněl jeden z hráčů Pavel Šuba a přidal i recept, jak na to: „Musíme se soustředit na pečlivou obranu, proměňování vytvořených šancí a podat týmový výkon. Věřím, že utkání bude v naší režii a všechny body zůstanou na Mělníku.”