Podle trenéra poražených Jakuba Němce soupeř postoupil naprosto zaslouženě, výsledek prý ale mohl vypadat daleko příznivěji. „Hned v první minutě jsme po chybě Spartě darovali branku. Tím se uklidnili, my naopak byli dost rozhození," pustil se Němec do rekapitulace duelu a navázal: „Do zápasu jsme se ale brzy dostali a vytvořili si několik zajímavých příležitosti. Přestože Sparta měla převahu na míči, poločas mohl klidně skončit vyrovnaně. Ve druhém jsme udělali několik dalších hrubých chyb, po kterých nás Sparta potrestala. Skóre narůstalo i proto, že svoje šance jsme proměnit nedokázali, i když před hráči byla prázdná branka. To mě mrzí.“

Utkání s předním českým klubem by za běžných okolností přitáhlo do haly gymnázia početnou diváckou návštěvu. Tentokrát se ale domácí klub musel obejít zcela bez obvyklé podpory. „Zápas bez diváků je opravdu zvláštní. Všichni vnímáme, že v hledišti nikdo není, a pocitově to sugeruje, že se jedná spíše o přátelské utkání. Možná i to mělo trošku vliv na to, že jsme nechytili začátek utkání,“ zauvažoval Němec.

Dvěma góly se v hale svého dřívějšího působiště připomněl Jiří Vokoun. První vstřelil po spolupráci s dalším loni ještě mělnickým hráčem Hrdinou hned v úvodní minutě a nakonec zůstal vítězný. Podruhé navyšoval rozdíl ve skóre na tříbrankový ve 28. minutě.

„To nestačil jeden?“ dobírali si pak bývalého kapitána s nadsázkou někteří příznivci Mělníka na sociálních sítích. „Při troše štěstí jsem mohl dát i tři,“ oponoval na dálku reprezentant. Z návratu do známých míst si odnesl trochu smíšené pocity. „Na zápas jsem se těšil, ale bez diváků to prostě není ono. Proti klukům, které znám, to bylo těžké. Jsem rád, že jsme tu vyhráli.“

Už v pátek na sebe oba kluby narazí na stejném místě znovu v rámci pátého kola nejvyšší soutěže. Očekávat se dá ostřejší boj zřejmě i poněkud odlišných sestav. V tabulce je na tom loňský mistr o bod lépe, odehrál ovšem o zápas méně. „Pohárové utkání nám ukázalo, co potřebujeme do pátku zlepšit, abychom byli úspěšnější. Půjde o body do ligy, a ty nechceme dát Spartě snadno. Důležité bude, abychom se konečně vyvarovali velkých chyb a proměnili šance, které si vytváříme. To nás dlouhodoběji trápí. Je i hlavní důvod, proč nemáme více bodů,“ uzavřel Jakub Němec.