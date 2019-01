Mělník - Sportovní komise města Mělníka bude přidělovat finance sportovním oddílům podle nového klíče. Díky tomu budou mít v rozdělování všechny kluby jasno, s jakým obnosem mohou v daném roce hospodařit. Uzávěrka žádostí je do konce ledna příštího roku, některé potom do konce června.

Galavečer bojových sportů v mělnickém kulturním domě. | Foto: Jitka Nováková, Petr Luňák

Nový systém rozdělování dotací

Doposud to v praxi fungovalo tak, že se všechny žádosti shromažďovaly na odboru školství a potom se jednou za čas vyhodnocovaly. „Mě se to zdálo jako nesmysl, proto přecházíme na nový systém. Teď budou kluby už na konci ledna vědět, kolik dostanou peněz a s čím mohou počítat. Takhle vlastně nevěděly celý rok, jak na tom budou. Když budu mluvit za sportovní oddíl Taekwondo Hansoo, je to tak pro nás rozhodně přijatelnější," vysvětlil pro Mělnický deník předseda sportovní komise Petr Limprecht.

Třináctičlenná sportovní komise zasedá jednou měsíčně, rozděluje finance podle potřeby a vyhodnocuje žádosti podle klíče, který byl doposud platný. I tak si například fotbalisté přišli na nové vybavení, opravy kabin nebo sekačky, boxeři mají nový ring. „Dáváme peníze tam kde si myslíme, že jsou potřeba" zhodnotil Limprecht.

Kluby budou znát přesný obnos

V každém sportu navíc sezona vrcholí v jiné roční období. „My nevíme, kdy jsou pro kluby peníze nejpotřebnější. Někomu vrcholí sezona mistrovstvím světa, někomu na konci odehrané soutěže. Proto si myslím, že je hloupé rozdávat peníze bezmyšlenkovitě. Takhle si s určitým obnosem budou všichni hospodařit sami. To je vlastně ten důvod, proč jsme změnili systém finanční podpory," řekl Limprecht.

Město uvolnilo více peněz z rozpočtu

Teď navíc bude mezi sportovce rozdělován větší balík finančních prostředků. „Město pracuje s nějakým ročním rozpočtem a z toho jsme dostali víc. Mělnický sport nebyl tolik podporovaný, jak by si býval zasloužil. Máme tu spoustu schopných oddílů i jednotlivců, kteří tu podporu potřebují. Sport dělá veřejnost, proto mám radost, že jednání s vedením města nakonec takhle dopadla," uvedl předseda sportovní komise města Mělník.

Příspěvky i pro trenéry

Sportovní organizace, které sídlí a provozují svou činnost v katastru města Mělníka, mají navíc šanci získat dotaci až 1500 korun na každého svého člena. Příspěvku se dočkají i trenéři s platnou licencí ve svém oboru. „Chceme podpořit trenéry, aby byli i oni nějak oceněni. Oddíly dostanou na každého takového trenéra dva tisíce na rok," vysvětlil Petr Limprecht, který je zároveň hlavním koučem mělnických taekwondistů.

Ocení nejúspěšnější sportovce

Dalším počinem třináctičlenné komise je i nová společenská akce Nejúspěšnější sportovci Mělníka, která má podpořit nejen sport ve městě, motivovat děti, ale také oslovit širokou veřejnost. Každý oddíl ve městě totiž vybere své tři letos nejúspěšnější zástupce a ti budou veřejně oceněni ve středu 27. ledna v místním kulturním domě. V komisi jsou zástupci všech možných sportů. „Snažili jsme se vytvořit komisi tak, aby tam byli zástupci individuálních i kolektivních sportů. Co největší okruh všech odvětví, aby se oddíly mohly obracet na své zástupce v komisi. Po roce působení to vypadá, že byla komise zvolena dobře a teď se v praxi ukáže i úspěšnost nového rozdělování finančních prostředků," uzavřel předseda Petr Limprecht.