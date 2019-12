Není tomu tak: parkour vznikl před asi třiceti lety ve Francii díky Davidu Bellemu, povoláním hasičem. Jde o disciplínu zahrnující překonávání překážek pomocí vlastního těla prostřednictvím akrobatických prvků jako salt a přeskoků. V současné době jeho obliba mezi mladými strmě roste. Potvrzují to nejen nově vznikající parkourové parky, haly a takzvané spoty, jež suplují překážky, u kterých není vhodné, aby byly tímto druhem sportu využívány (historické památky, městské budovy, soukromý majetek)…

… ale také první mistrovství republiky, jež hostilo Brněnské výstaviště. Mezi dvěma sty traceury se v kategorii starších žáků zúčastnili i bratři Vít a Josef Vyhlasovi ze Sedlece u Mšena. Reprezentují tým Obstacle Movement pod vedením známého parkouristy Daniela Kohouta. Zázemí jim poskytuje Sokol Mladá Boleslav.

Na mistrovství se soutěžilo ve dvou disciplínách: speedrun (překonání překážkové dráhy na čas) a freestyle (volná akrobatická sestava). V kategoriích žáci, junioři a senioři se sešla republiková špička, převládali většinou gymnasté, kteří si „odskočili“ na toto klání.

O to víc je v takové konkurenci ceněno druhé místo Josefa ve freestylu a čtvrté v podání staršího Vítka. Vynikající atmosféra, známé osobnosti parkourové komunity, povzbuzující publikum – to všechno lilo soutěžícím adrenalin do žil. A své výkony si maximálně užili.

Druhý den mistrovství pokračovalo závodem juniorů a seniorů. Vítězové z jejich řad budou Českou gymnastickou federací vysláni na letní olympiádu 2020 v japonském Tokiu, kde se bude parkour ucházet o začlenění do oficiálních sportovních disciplín. Premiéru pod pěti kruhy by mohl mít o čtyři později v Paříži.

