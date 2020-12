„Můžeme se řadit mezi nejlepší boxerské oddíly v České republice,“ pochvaluje si František Tomšů, jeden z trenérů, pod jehož vedením SK Boxing v roce 2014 vznikl.

Přesuny turnajů, přerušování přípravy, nejisté vyhlídky… S tím vším si během letošního roku prošli také členové boxerského oddílu, který je doma v neratovické sportovní hale. Splněné turnajové „resty“ z první poloviny roku – a úspěšně – mají definitivně až nyní. Seniorské mistrovství republiky v České Lípě přineslo dvojnásobnou bronzovou radost zásluhou Davida Duška a Matouše Kušniarika.

První podle trenéra přetavil v životní formu poctivou přípravu posledních měsíců. V úvodním souboji si na body překvapivě poradil s českobudějovickým soupeřem, s nímž už v minulosti jednou prohrál. Připravil mu teprve druhou porážku z dvanácti zápasů kariéry.

Na cestě do finále se Duškovi postavil Jan Klabeneš z pražského Rohovníku, jeden z favoritů váhové kategorie do 69 kg. „David znovu předvedl jeden ze svých nejkvalitnějších zápasů, bohužel prohrál na body. I tak jde o veliký úspěch pro něj i klub,“ přiblížil František Tomšů.

Matouš Kušniarik se domácího vrcholu mohl paradoxně zúčastnit až odkladem na prosincový termín. Juniorský šampion z jarního mistrovství v Novém Strašecí dovršil osmnácti let pouhé tři dny před mistrovstvím.

Po vítězství na body nad soupeřem z Žatce rozšířil v kategorii nad 91 kilo medailovou sbírku o další kousek. O tom, že zůstane bronzový, rozhodl souboj s Romanem Hejdou z Rohovníku. „Na soupeře výkonnostně měl, ale ten byl momentálně nad Matoušovy síly. I tak ale skvělý úspěch,“ komentoval Tomšů porážku na body.

PŘED EVROPOU MUSELI TRÉNOVAT VENKU

Neratovičtí borci tak letošní bilanci vylepšili na dva tituly mistra ČR a tři bronzové medaile. Kromě už zmíněného juniorského triumfu Kušniarika to cinklo i na zářijovém mistrovství kadetů v Třeboni. Petr Kavín vybojoval i přes nemoc prodělanou ve finále jinak důkladné přípravy zasloužené třetí místo.

Filip Kočí v nejtěžší váze potvrdil roli favorita a všechny své zápasy vyhrál před limitem. Zajistil si tak i účast na mistrovství Evropy v Bulharsku, kde později obsadil páté až osmé místo.

Výsledek lze považovat za úspěch už vzhledem k přípravě, kterou velmi ztížila vládní opatření v boji s covidem-19. „Museli jsme improvizovat a hledat alternativu, jak nahradit tréninky v naší boxovně, do které jsme nemohli. Trénovali jsme i venku a za pomocí Kryštofa Marounka z SK Box Mělník, který nám s přípravou velmi pomohl,“ ocenil František Tomšů s tím, že Filip mohl odjet s pocitem, že je fyzicky připravený. „Start se mu na Evropě podařil, ale měl smůlu na los, který mu v boji o medaili přisoudil jednoho z domácích favoritů, sedminásobného mistra Bulharska. Filip s ním prohrál na body,“ přiblížil.

Letošní rok považuje nejen za sportovně nejúspěšnější, ale zároveň i nejsložitější. „Končí velmi intenzivní příprava našich boxerů, která trvala od poloviny července, ale také velmi složitá situace kolem covidových opatření. Vypadly nám příjmy, ale povinnosti platit nájem nás to nezbavilo. Doufáme, že příští rok bude situace lepší,“ vyjádřil se František Tomšů, který si váží podpory.

„Velmi nám pomáhá město Neratovice, bez jeho pomoci bychom nemohli nabídnout svěřencům takové podmínky, můžeme si dovolit účast na mezinárodních turnajích, ale i zdokonalovat prostory naší boxovny,“ připomněl s tím, že oddíl se stará okolo padesátky dětí. Tréninky probíhají dvakrát až třikrát týdně. Do akce se vždy dostane postupně přípravka do deseti let, junioři a nakonec i závodní boxeři.

„Pro mě není důležité, aby děti dělaly jen výkonnostní box. Hlavní je, aby vůbec něco dělaly. Máme skvělou partu dětí i trenéry,“ zdůraznil Tomšů, kterému s mladými pomáhají Lukáš Janoušek a Martin Dvořák. Dospělým se věnují Radim Mlejnek společně s Milanem Teringou.

V posledních letech o sobě členové neratovického SK Boxing dávají pravidelně vědět na velkých akcích. Vůbec první republikovou medaili získal Kušniarik coby stříbrný kadet v roce 2017. O rok později už si došel pro titul a přidal páté až osmé místo na mistrovství Evropy. Mezi juniory se loni uvedl bronzem.

Kočí před dvěma lety ovládl v nejtěžší hmotnostní kategorii MČR školní mládeže. Mezi kadety našel na loňském šampionátu přemožitele až ve finále. Třetím mládežnickým medailistou z Neratovic je Petr Wirth, rovněž bronzový na loňském mistrovství juniorů.