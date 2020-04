Mělničtí taekwondisté pod vedením Petra Limprechta se pečlivě připravovali na nově vyhlášené on-line mistrovství Evropy, které pořádá evropská federace Taekwondo. I když měli závodníci k dispozici místo tatami k tréninku jen vlastní pokojíčky v bytech, nebo ti šťastnější zahradu, na šampionát starého kontinentu se pečlivě připravovali.

Od 4. do 10. května se tak chystá vůbec první otevřené mistrovství Evropy on-line. Jak proběhne? Závodníci musí natočit na video své sestavy v předem určeném pořadí, ty poté pošlou na určenou e-mailovou adresu, kde je budou hodnotit rozhodčí, stejně jako tomu bývá na tatami.

Podle mistra mělnické školy bojových umění taekwondo Petra Limprechta budou tyto závody pro jeho bojovníky o mnoho těžší. „Nebudou stát rozhodčím tváří tvář, neucítí tu atmosféru, rozhodčí nepocítí jejich energii, která je především u těch starších závodníků velmi důležitá. Navíc sestavy pro jednotlivá kola budou vylosovány teprve v pondělí večer a do úterní půlnoci musí být všechna videa odeslána. Mají na to jen čtyřiadvacet hodin,“ vysvětluje Petr Limprecht s tím, že předtočit sestavy dopředu je nemožné. Existují desítky kombinací, jak mohou mít sestavy předem rozlosovány.

„Nejdřív jsem si myslel, že je to legrace, když nám oznámili, že bude on-line mistrovství Evropy. Pak jsem si říkal, že to vlastně může být super, když se při natáčení mohu kdykoli zastavit a začít znovu, a rozhodčí to nevidí. Doopravdy je to tak, že je to fakt složité. Musím cvičit daleko agresivněji, aby to na videu vyniklo. Každou chybu si rozhodčí mohou zastavit a zhodnotit, případně si video vrátit a nachytat mě na švestkách. Ale je to zase nová zkušenost,“ přiznává Vojtěch Beneš, který bude Česko reprezentovat v kategorii kadetů.

A to není všechno. Už 1. a 2. května je čekají závody Hirundo cup, které měly být původně normálně v tělocvičně. Letos poprvé se však uskuteční rovněž po síti. Po rozvolňování přísných nařízení se taekwondisté začali scházet po malých skupinkách na čerstvém vzduchu, aby mohli začít znovu trénovat.

BARBORA WALTEROVÁ