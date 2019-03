V soutěži byl postupně v dílčích hmotnostních kategoriích závodníků k vidění dřep s činkou, benčpres v leže na lavičce a takzvaný mrtvý tah s činkou ve stoje. V historii to bylo skutečně poprvé, kdy se v Kralupech, v centru dolního Povltaví, utkali ti nejlepší v silovém trojboji. Tato disciplína vznikla v USA a má v našich zemích více jak padesátiletou tradici.

„Jsou tady ti nejlepší, kteří prošli nominační kvalifikací a skutečně se můžeme těšit na velice hodnotné výkony,“ uvedl Miroslav Vacek, předseda Českého svazu silového trojboje.

V kralupské multifunkční hale, která byla rozdělena na přípravnou sekci a vlastní závodiště, měli snahu podat co nejlepší výkony muži i ženy. A co pro siláky souboje s činkou znamenají, konkrétně jak ženy tento sport baví? „Baví mě vzpírání proto, že mohu překonávat sama sebe. Ale pro mě je to i určitý dobrý pocit být lepší, než někteří kluci. Máme za sebou dřepy s činkou a benčpres. V obou jsem si dneska zajistila osobní rekord,“ řekla Tereza Herrmannová, z Bohumína, která pak byla druhá mezi třemi absolutními vítězkami.

Závodníci z Mělnicka, přestože vzpírání má v regionu velký počet příznivců, nominací neprošli. Našli jsme je však mezi organizátory mistrovství ČR a také v odborné porotě. V ní pracoval mezinárodní rozhodčí 1. třídy téměř sedmdesátiletý Ivan Veselý, který získal titul mistra světa v benčpresu. „Jsem zakladatelem silového trojboje v Kralupech. Sám dosud aktivně závodím. Stal jsem se v benčpresu, což je zdvih činky vleže na lavici, mistrem světa v roce 2009 v Novém Zélandu. Byl jsem dvakrát mistrem Evropy v této disciplíně,“ uvedl.

Milan Špingl, absolutní vítěz váhové kategorie plus 120 kg zastupoval jindřichohradecký oddíl Powerlifting School. „Dnes jsem dosáhl výkonu 390 kilogramů v dřepu. Není to můj maximální výkon - ten má hodnotu 440 kilogramů.“

Zdeněk Tuháček, ředitel kralupského v pořadí již 27. mistrovství ČR a předseda oddílu Powerlifting teamu Kralupy, byl s výsledky šestadvaceti účastníků, nejlepších siláků republiky v kategorii „Open“, velice spokojený. Absolutními vítězi se na uvedeném mistrovství ČR stali: 1. Milan Špingl - Jindřichův Hradec, 2. Zbyněk Krejča - Nymburk a 3. Milan Selinger - Jihlava. V kategorii žen byly absolutními vítězkami silového trojboje v pořadí 1. Michaela Drabálková - Nymburk, 2. Tereza Herrmannová - Bohumín a 3. Lenka Strolená - Chodov.



Jiří Herain