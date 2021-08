Jiří Vokoun, Josef Gabčo, Dominik Zdržálek a Jiří Novotný. Právě o tuto čtyřku už známých a velmi zkušených hráčů Mělničtí během soutěžní přestávky doplnili svůj mladý kádr. První dva v minulé sezoně hostovali v pražské Spartě, Zdržálek se na soutok vrací z Liberce, odkud přišel i jediný opravdový novic mělnické sestavy – třiatřicetiletý Jiří Novotný. Oba tak na úvod čeká duel proti svým nedávným spoluhráčům.

„V kombinaci s mladými puškami máme velmi dobrý tým, který, věřím, udělá letos zajímavé výsledky,“ pochvaluje si složení mužstva trenér Jakub Němec.

A není sám. Zkušenosti v osobě bývalého reprezentanta Novotného vítá také jeho současný následovník v českém týmu a staronový kapitán Olympiku. „Myslím, že přesně někoho takového jsme potřebovali. Nějakého zkušeného hráče dozadu, který nás bude dirigovat a pomůže nám v těžších vyrovnaných zápasech proti Lípě nebo Liberci. Může být tím rozdílovým hráčem,“ nechal se slyšet Jiří Vokoun.

On sám se netajil touhou pokračovat ve Spartě. S manažerem Mělníka Pavlem Šubou se ale nakonec dohodli na tom, že sezonu začne na soutoku. S týmem by rád atakoval umístění na úrovni pátého či šestého místa. „V kabině jsme si sedli. Máme super partu. Věřím, že to bude úspěšná sezona,“ prohlásil.

Soupiska Olympiku

Brankáři: Martin Šanda, Jan Žežulka, Pavlo Rusak, hráči do pole: Lukáš Lehner, Jiří Novotný, Tomáš Prejsa, Jiří Vokoun, Josef Gabčo, Pavel Šuba, Jan Babovák, Aleksander Nedostup, Lukáš Nečas, Dominik Šustr, Dominik Šup, Radek Šmejkal, Patrik Machytka, Jan Kalabis, Dominik Zdržálek

Hned na začátku září mužstvo na čas opustí. Důvodem je společná příprava reprezentace a následné mistrovství světa. Hráč, který českou účast vystřelil v památném penaltovém rozstřelu, totiž mezi vyvolenými trenéra Tomáše Neumanna nechybí.

Ale zpět k Mělníku. Na sezonu, která začíná právě kvůli šampionátu o něco dříve než bývá zvykem, je tým podle trenéra Němce dobře připravený. „Udělali jsme v přípravě hodně práce. Teď bude na klukách, aby to prodali na palubovce,“ míní. K dispozici bude mít i nadále dvojici talentovaných brankářů Šanda – Žežulka. Druhého z nich mělnický klub už definitivně získal z pražské Slavie.

Nanečisto modrobílí odehráli čtyři zápasy, dva proti svým prvoligovým soupeřům – Slavii Praha (2:1) a Teplicím (3:5). Právě domácí duel se Svarogem bral kouč Němec jako generálku na mistráky. V závěrečném v Ústí nechal některé opory odpočívat a dal prostor hráčům z širšího kádru.

„Chtěli jsme si vyzkoušet nějaké herní varianty bez opor, a to se nám moc nedařilo. Soupeř hrál hodně hlubokou obranu a spoléhal pouze na brejky. Utkání nám moc neukázalo, protože takovým stylem proti nám v lize žádný tým hrát nebude. Přesto bylo v utkání vidět, na čem je potřeba s mladými kluky ještě hodně pracovat,“ dodal Jakub Němec, jehož tým se zkraje letošního roku podruhé podíval alespoň do čtvrtfinále. Dokáže tentokrát třeba i něco víc?