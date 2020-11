Dva víkendové zápasy namísto běžného jednoho, případně hrací dny ve čtvrtek a v sobotu. Zrychlený program by nejen pomohl dohnat manko čítající aktuálně čtyři kola. Především ale cílí na odehrání dvou utkání v rozmezí 72hodinové platnosti testu na covid.

„Myslím si, že cesta to je, musíme se koukat na finanční náročnost testování,“ byl by pro i sportovní manažer Aera Odolena Voda Tomáš Havlát. Zároveň ovšem upozornil, že jednání na nejrůznějších úrovních ještě nějakou dobu potrvají, a byť se posouvají, na konkrétní závěry je ještě brzy.

Co se naopak zdá být téměř jisté, je datum opětovaného vypuknutí bojů o mistrovské body. „Předběžně je mezi kluby prodiskutován termín začátku extraligových bojů na 14. listopadu,“ potvrdil Havlát.

Samotné vedení Aera navrhovalo začít o týden později. „Aby byl dostatek času na prodiskutování a vyjednání zásadních věcí pro rozjezd extraligy. Navíc by měl 20. listopadu skončit nouzový stav. Zápasy bez diváků a našich fanoušků jsou pro nás smutné,“ vysvětlil Tomáš Havlát.

Za nesmyslné pak považuje úvahy, že by se rozehraná soutěž měla kompletně restartovat a začít od nuly. „Finančně, ani sportovně to nedává smysl,“ míní, byť jeho tým nevstoupil po karanténě do sezony zrovna nejlépe.

Ne úplně špatné výkony se dočkaly odměny jediného bodu v domácím utkání s favorizovaným Karlovarskem. Z duelů v Liberci a Ústí nad Labem odešli svěřenci trenéra Kopa s prázdnou.

V HALE UŽ ZNOVU DUNÍ SMEČE

Od středy už ovšem alespoň opět mohou pilovat herní projev v prostorách své haly. Zatrénovali si tam po třiadvaceti dnech, kdy byli v přípravě odkázáni na venkovní hřiště v různých částech šestitisícového města a improvizovanou posilovnu v blízkosti haly.

„Podle úvodních tréninků v hale se zdá, že by se na nás ta několikatýdenní pauza nemusela nějak hrozivě podepsat,“ podělil se o dojmy kapitán Martin Hladík. Vynucenou pauzu vnímá jako ideální šanci k restartu výsledkově nevydařeného úvodu. „Měli jsme čas si spoustu věcí vyříkat, věnovat se fyzické přípravě, vyčistit hlavu a teď nám nebrání začít znovu a lépe.“

Návrat do obvyklého pracovního prostředí kvituje i nahrávač Jakub Holčík. „Nebyla to lehká doba, ale myslím si, že jsme to všichni zvládli, vzali to i trošku s humorem. Trénovat na antuce a posilovat dva metry před dveřmi posilovny v osmi stupních, se jen tak nevidí v extraligových týmech. Hráli jsme často i fotbálek na vyběhání, ale kdo neodešel zabahněnej, jako by tam nebyl,“ vylíčil. „Každopádně jsme rádi, že už jsme zpět v hale, můžeme se připravovat a vyhlížet znovu spuštění ligy,“ dodal.