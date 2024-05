Na ploché dráze ve Mšeně se po čase znovu závodilo. A dokonce s přívlastkem mistrovství světa. Právě pod tímto názvem místní Jawa – moto – ČZ veteran club pořádal už poněkolikáté závod mopedů.

Vítěz mšenského Mistrovství světa mopedů kategorie speciál Jiří Slezák mladší s bývalým plochodrážním jezdcem a spíkrem závodů ve Mšeně Miloslavem Čmejlou. | Foto: archiv Miloslava Čmejly

Jak sami pořadatelé hlásají, je populární závod nejen o adrenalinu, ale hlavně o zábavě, setkávání generací a příznivců motosportu. Jezdí se dvě kategorie, Speciál a Standard. První, kdy stroje upalují svižněji, opanovali otec a syn Slezákovi ze Štětí. Zvítězil Jiří mladší. Na nástupu se celkem představilo 26 jezdců včetně jedné dívky – a Markéta Richterová si coby nejmladší členka veteran clubu vůbec nevedla špatně.

Pořadatelé skvěle připravili dráhu i zázemí. K povedené akci přispělo i krásné prvomájové počasí. O závod byl zájem a přijelo více než šest set diváků. K dobrému průběhu přispěl i výborný výkon dvou hlasatelů z řad pořadatelů, kteří diváky skvěle bavili.

K mikrofonu si „vytáhli“ i přítomného Miloslava Čmejlu. Bývalý plochodrážní závodník a letitý spíkr závodů právě ve Mšeně zavzpomínal na doby největší slávy tamní ploché. Divákům tak připomněl nejen období, kdy byl šéfem Jiří Opočenský, který se po dlouhé pauze velmi zasloužil o restart ploché dráhy v srdci Kokořínska. V roce 1997 se dokonce odjelo světové finále juniorů.

Finále extraligy: Grepl Mšeno - ZP PardubiceZdroj: Luboš KurzweilNejslavnější éra nastala pod vedením Rudolfa Grepla, který do družstva často investoval i vlastní peníze. Díky tomu autoklub Grepl Mšeno získal třikrát po sobě titul mistra republiky mezi družstvy a další ve dvojicích. Diváci v té době na dráze vídali plejádu vynikajících polských jezdců. Asi největší hvězdou, která pomáhala k titulům, byl několikanásobný mistr světa Američan Greg Hancock.

„Diváci stadion doslova milovali a mnozí se mě ptají, jestli se plochá dráha do Mšena ještě vrátí, moc by si to přáli. Podle slov členů veterán klubu určitě ano, minimálně opět mopedy. Plochá dráha Mšeno velmi proslavila a určitě by si zasloužila, aby žila dál,“ doplnil Miloslav Čmejla s gratulací Veterán klubu k úspěšné akci: „Věřím, že se diváci budou do Mšena rádi vracet.“

