Na Odolce se Dukla vrátila spíše ke svému trápení v novém ročníku. Domácí naopak potvrdili, že se jim na „vojáky“ před vlastními fanoušky daří, libereckou návštěvu vyprovodili porážkou potřetí ze čtyř zápasů v letošním roce.

„S Libercem na domácí půdě nemáme špatné zkušenosti a věřili jsme, že je dokážeme potrápit a získat další body do tabulky. To, že máme hned tři, je skvělé a teď můžeme jet s čistou hlavou do Karlových Varů a udělat vše pro další dobrý výsledek,“ zářil kapitán vítězů Martin Hladík.

Svěřenci kouče Šillera v prvním setu zlikvidovali už čtyřbodovou ztrátu, v dalších s výjimkou třetího, kdy nezachytili hned úvod, s diváky v zádech tlačili soupeře do kouta. Po hodině a 51 minutách si mohli vychutnávat ovace nadšeného publika, které vyzval do pozoru svým neopakovatelným způsobem komentátor zápasu, otec jednoho z nejlepších hráčů duelu Martina Hladíka.

„Odolka odvedla dobrou práci a naprosto zaslouženě vyhrála,“ shodl se reprezentační a současně oddílový trenér Dukly Michal Nekola s někdejší oporou Aera, svým otcem Miroslavem.

„Jsme rádi, že jsme uhráli vítězství, i když ho nechceme příliš přeceňovat, protože Dukla byla oslabena o dva hráče. Myslím si, že atmosféra byla jako vždy skvělá a pomohla nám zvítězit v tomto těžkém zápase,“ poznamenal domácí kouč Jiří Šiller.

Aero O. Voda – Dukla Liberec 3:1

Sety: 21, 22, -17, 20. Hráno: 111 minut. Diváci: 732.

O. Voda: Kraffer, Taylor, Moss, Hladík, Gear, Viiber, libero Hadrava (Vachoušek, Vanags, Holčík).