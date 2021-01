Program nejvyšší soutěže se v závěru uplynulého roku roztočil do nebývalých otáček. Ještě 12. prosince tak na Odolce mohli po utkání se Zlínem pátrat v kronikách, kdy naposledy triumfovali v pěti zápasech po sobě, den před Silvestrem ovšem byla náladu na bodu mrazu. Z haly tehdy poslední Příbrami se její bývalý trenér Martin Kop vracel se svou současnou partou se čtvrtým nezdarem z posledních pěti kol.

Právě rychlý sled zápasů kouč vidí za nelichotivou vánoční bilancí. „Od čtvrtého do jednadvacátého prosince jsme odehráli sedm zápasů. Není to výmluva. Vím, že tak hrají i hokejisté. Ale ti jsou na to více zvyklí. My hráli až do té doby každý týden maximálně dvakrát,“ uvedl Kop.

Týmu podle něj chyběla fyzická a možná i psychická pohoda, jakou se v zápasech prezentoval na přelomu listopadu a prosince. „První set s Ústím, který jsme nakonec prohráli 27:29, jsme měli uhrát a zápas mohl vypadat jinak. V Příbrami jsme nedotáhli do vítězného konce vedení dva-jedna na sety,“ zmínil poslední dvě porážky.

„Měli jsme i zápasy, třeba jako ten na Kladně, které jsme vyhráli vůlí a se štěstím. To asi člověk nemůže mít neustále na své straně. Ale je pravda, že jsme nehráli tak dobře jako třeba doma proti Liberci nebo v Brně,“ uznal.

Rozhodně vhod tak celku z Prahy-východ přišla na aktuální ročník „rekordně“dlouhá desetidenní zápasová přestávka. „Bylo teď trochu víc času potrénovat. Doufám, že na leden, kdy bude zápasů znovu hodně, budeme připravení a urveme důležité body, které nás dostanou do nejlepší šestky, abychom se vyhnuli předkolu play-off,“ vyhlásil Martin Kop útok na pozice zaručující přímý postup do čtvrtfinále.

Jedním ze stěžejních zápasů z tohoto pohledu může být hned ten sobotní v Ostravě. Slezský soupeř se středeční výhrou v dohrávce s Libercem přiblížil v tabulce šesté Odolce na rozdíl jediného bodu. „Vzájemný zápas teď není o tři, ale prakticky o šest bodů. Můžeme jim znovu odskočit, ale zároveň se oni mohou dostat před nás. Dokonce zbývá ještě osm zápasů a body se budou sčítat až na konci. Určitě ale jde o důležitý zápas, což oba týmy vědí,“ uzavřel trenér Středočechů.