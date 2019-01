Odolena Voda – Před soupeřem, který před týdnem senzačně skolil vedoucí České Budějovice, v 17. kole extraligy uhájili domácí prostředí volejbalisté Odolena Vody. Konkurenta v boji o předkolo play-off Aero porazilo 3:1 a na jeho předposlední příčku získalo nově už osmibodový náskok.

Aero Odolena Voda - ilustrační foto | Foto: www.cvf.cz

Sobotní duel rozhodl lepší servis domácího týmu. „Soupeř nás podáním zatlačil a z toho pramenily některé situace. Hráli jsme dobře, ale servis byl rozhodující,“ mínil zlínský kouč Přemysl Obdržálek.

Volejbalisté Odolena Vody si po těžké šichtě zhluboka oddechli. Fatra totiž nebyla snadným protivníkem. „Bylo to po všech směrech vydřené utkání. Jsme rádi, že jsme to společně s diváky dokázali a máme tři důležité body,“ radoval se trenér Středočechů Jiří Šiller.

Moravané se sice postupem času dostali do hry o důležité body a ve třetím setu snížili. Klíčový čtvrtý ale nezvládli. „Domácí nahrávač nám dal snad deset servisů za sebou, což nás položilo. Už jsme to nedokázali dotáhnout,“ mrzelo kapitána hostí Michala Čechmánka.

Hráči Aera si triumfu nad tradičním rivalem náležitě považovali. „Nesmírně důležité utkání jsme nakonec zvládli s vítězstvím za tři body. Uhájili jsme domácí halu a oplatili jsme jim porážku z prvního zápasu u nich. Děkujeme všem fanouškům za podporu, zase byli úžasní a jsou nedílnou součástí našeho úspěchu,“ prohlásil kapitán Odolena Vody Tomáš Kotrch.

Úvod utkání byl z obou stran vyrovnaný, i když Aero po třech esech Viibera rychle vedlo 4:0, vedení pak nebylo výrazné. Přes polovinu setu se však domácí tým přehnal a vybojoval první set.

Do druhé sady lépe vstoupili hosté, ale Středočeši se v polovině setu dostali do vedení a v napínavé koncovce zvýšili na 2:0.

Zlíňané se ovšem dál snažili. Bojovali a trpělivou hrou utkání zdramatizoval. Fatře ke snížení pomohla hlavně čtyřbodová šňůra v závěru.

Také čtvrtý set byl od začátku vyrovnaný. V polovině sady se za stavu 9:10 dostal na servis domácí Viiber. Když zkazil své podání, na ukazateli svítil stav 18:11. Zaznamenal další tři esa a svým servisem znemožnil hostující přípravu útoku. Zlín se však nevzdal a znovu kousal. Stahoval bod po bodu, ale nestačilo to. Aero vyhrálo čtvrtý set rozdílem tří bodů a celý zápas pak 3:1.

Domácí si připsalo důležité tříbodové vítězství do extraligové tabulky, Fatra vyšla naprázdno. Fanouškům se volejbalisté Aera představí v sobotu v Ostravě, která má před pondělní dohrávkou na půdě vedoucího Jihostroje stejně bodů jako šestá Příbram.

Uniqa extraliga volejbalistů, 17. kolo:

Odolena Voda – Fatra Zlín 3:1 (21, 23, -21, 22)

Nejvíce bodů: Russell 17, Hladík a Vanags oba 14 - Adamec 16, Vašíček 11, Čechmánek a Čech po 7. Rozhodčí: Spáčil, Pecháček. Diváci: 676.

Odolena Voda: Viiber, Vanags, Gear, Russell, Hladík, Walsh, libero Hadrava. Střídali: Mikula, Holčík, Vachoušek.

Zlín: Navláčil, Barták, Motyčka, Čechmánek, Adamec, Vašíček, libero Bláha. Střídali: Šulc, Kozák, Čech, Varous.

Další výsledky: Ústí nad Labem – Liberec 0:3, Benátky – Karlovarsko 0:3, Příbram – Brno 1:3, Kladno – Praha 3:0, České Budějovice – Ostrava hraje se v pondělí.