Trenér Oren Amiel na úvodním tréninku přivítal zatím ještě úzký kádr. Dorazili sice i reprezentanti Martin Kříž, Petr Šafarčík a Vojta Hruban, ale zatím jen v civilu, jelikož se kvůli povinnostem s národním týmem připojí později. Stejně tak Američané Hayden Dalton a Jerrick Harding, u nichž se nyní řeší, aby vzhledem k opatřením kvůli koronaviru mohli vůbec přicestovat do Česka. Aktuálně to vypadá, že dorazí v polovině srpna.

Vedle stálic Petra Bendy, Jakuba Tůmy byly na prvním tréninku také posily Luboš Kovář a Luka Rupnik, které doplnili odchovanci Martin Studnický, Filip Kábrt, Martin Holoubek, Tobiáš Mikula, Rostislav Jirák a František Rylich.

„Ještě máme v plánu přivést dva hráče. Na jejich výběru nyní pracujeme, ale nechceme nic uspěchat. Je možné, že dorazí až před sezonou,“ řekl sportovní ředitel nymburského klubu Ladislav Sokolovský. „Jsme rádi, že absolventi naší akademie jako Martin Holoubek a Tobi Mikula jsou ochotni nám v tréninku vypomoci a zaujmout místo zatím chybějících hráčů,“ přidal.

Oproti minulému ročníku, který byl přerušen pandemií koronaviru, už v kádru nejsou Zach Hankins, Jaromír Bohačík, Martin Peterka, Roko Rogič, Deishuan Booker, Michael Dixon a Pavel Pumprla. U posledně jmenovaného se klub rozhoduje o další možné spolupráci.

Tým během přípravy sehraje sedm zápasů, z toho tři doma. Už 15. srpna přivítá Nymburk ve Sportovním centru Pardubice. Následně pojede na dva zápasy do polské Vratislavi, kde se kromě domácího Slasku utká také s Gliwicemi. V sousedních Poděbradech se otevírá nová hala, kterou by měli nymburští košíkáři otestovat 26. srpna zápasem s Levicemi a 29. srpna v nymburském Sportovním centru hostí nováčka německé ligy Chemnitz. Na začátku září pak vyrazí mužstvo na krátké soustředění do Slovinska, kde se střetne s tamními předními celky a účastníky Adriatické ligy Cedevitou Olimpijí Lublaň a Krkou Novo Mesto.

Na domácí přípravné zápasy bude vstupné zdarma, ovšem bude třeba dodržovat aktuální nařízení vlády a dodržovat rozestupy na tribunách.

Ligová sezona pak odstartuje 12. září, kdy pojede tuzemský šampion do Svitav. Na konci září by měl dohrávat minulý ročník Ligy mistrů závěrečným turnajem pro osm nejlepších celků. Nový ročník BCL pak startuje 13. října. To bude Nymburk hostit Zaragozu s českým reprezentantem Vítem Krejčím, jehož bude tři dny poté čekat draft do NBA.

Vzhledem ke stále nejistému podzimnímu vývoji s koronavirem a případným omezením, zahájí klub předprodej vstupenek až 1. září. Bude o tom včas informovat na sociálních sítích i webu.

Program přípravy

15. srpna: Nymburk – Pardubice (17, Sportovní centrum)

21. srpna: Slask Vratislav – Nymburk (??, Vratislav)

22. srpna: Gliwice – Nymburk (14, Vratislav)

26. srpna: Nymburk – Levice (17, Poděbrady)

29. srpna: Nymburk – Chemnitz (17, Sportovní centrum)

2. září: Olimpija Lublaň – Nymburk (Slovinsko)

5. září: Krka Novo Mesto – Nymburk (Slovinsko)

David Šváb