Veltrusy – Kajakář Jiří Prskavec si zatím hlídá náskok, který v olympijské nominaci získal díky loňskému titulu mistra světa.

Štěpánka Hilgertová | Foto: Deník/Barbora Walterová

V úvodních nominačních závodech vodních slalomářů ve Veltrusech i za deště a místy silného větru skončil o víkendu čtvrtý a první. Vysněná účast v Riu se naopak vzdálila Vavřinci Hradilkovi. Stříbrný olympijský medailista z Londýna byl pátý a desátý.

Mezi ženami se nejvíce mluví o duelu veteránky a dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové s šestadvacetiletou mistryní světa z loňského roku Kateřinou Kudějovou. „Tentokrát je to trochu jiné než v minulých letech. Adeptek je víc, navíc Kačka Kudějová má náskok a je velká favoritka," přiznala Hilgertová, která na rivalku ztrácí čtyři body.

Shodně pátí jsou tak olympijští medailisté z let minulých: Vavřinec Hradilek a Štěpánka Hilgertová. Před tu se kromě Galuškové a Kudějové dostaly ještě Veronika Vojtová a neteř Amálie Hilgertová.

Na trati nabrala Štěpánka Hilgertová dva šťouchy. „Drhlo mi to a navíc přišly chyby. Ale na mém přístupu k dalším závodům by výsledek neměl nic změnit," podotkla. Česko reprezentovala na šesti předchozích hrách, tentokrát je však v 48 letech v jiné pozici než dříve.

Další nominační závody se v Praze pojedou o příštím víkendu. O letenkách do Ria pak definitivně rozhodne ME na Slovensku. Počítají se čtyři výsledky z pěti závodů.