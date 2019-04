Dynamo začalo tam, kde naposledy skončilo. Luboš Krejza, autor hattricku z předešlého duelu, otevřel skóre už ve třetí minutě. Na zadní tyči uklidil hlavou do sítě skvělý centr Kučery. Ten pak sám po narážečce s Kulhánkem zvýšil na 2:0.

„První půlku jsme hráli lépe než soupeř, pomohl nám rychlý gól,“ ohlédl se Luboš Krejza za vydařeným poločasem. Vyhráno ale hosté ještě neměli. Nástup do druhého možná i kvůli čtyřnásobnému střídání soupeře vůbec nezachytili a domácí je přimáčkli k vlastní šestnáctce.

Obrana v čele se zkušeným Vorlem si ale bilanci jediného inkasovaného gólu ze sedmi jarních zápasů zkazit nenechala. Do šancí Dobrou příliš nepouštěla a spolehlivou pojistkou byl i brankář Zavadil. Podle Luboše Krejzy je skvostná defenzivní vizitka dílem dobré práce celého týmu. Dvě postavy ale přesto vyzdvihl.

„Jan Vorel všem pomáhá, je to velká škola pro všechny kluky. Zavadil má formu a má to zamčené, maká každý trénink a v zápasech se to pak ukazuje,“ chválí Luboš Krejza. A je samozřejmě rád, že mu to v posledních zápasech začalo padat do sítě. „V září jsem byl už na třetí operaci s kolenem, a pořád mě to trošku zlobí, tak jsem rád, že se to dává dohromady.“

V B skupině se na hřištích soupeřů nedařilo Zárybům, ani Pšovce. V útlumu pokračují především Záryby, pro které byla čtyřka v Pěčicích čtvrtou porážkou v řadě. Mělničtí ztratili zápas na béčku Vlašimi, tentokrát bez výrazného posílení z druholigového kádru, dvěma inkasovanými góly během úvodní desetiminutovky.

SKUPINA A

Velká Dobrá - Nelahozeves 0:2 (0:2)

Branky: 3. Krejza, 28. Kučera. Rozhodčí: Procházka. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

SKUPINA B

Pěčice - Záryby 4:0 (2:0)

Branky: 4. Heřmanský, 41. Beran, 57. Novák, 87. Hubač. Rozhodčí: Stádník. ŽK: 2:0. Diváci: 70.

Vlašim B - Pšovka 2:0 (2:0)

Branky: 3. Motyčka, 10. Rut. Rozhodčí: Roth. ŽK: 1:0. Diváci: 85.