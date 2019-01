Kralupy - První neúspěšné kolo nové basketbalové krajské soutěže mají za sebou kralupští hráči kategorie U 20. V domácím prostředí se věkem mnohem mladší kralupský tým utkal s družstvem Kolína C. Výsledek? Tristní – 32:100.

Kolínský pivot Tomáš Svoboda (č. 18) se snaží bránit domácího Petra Petříčka (žlutý dres). | Foto: Jiří Herain

Kolíňané potvrdili roli favoritů i proto, že kralupský tým BK Kaučuk je aktuálně tvořen nejvíce věkovou kategorií 16 až 17 let. Podle kralupského trenéra Miroslava Komínka někteří hráči budou absolvovat dokonce tři krajské soutěže - svou U 16 a dvě ve vyšších kategoriích - U 18 a U 20 ve sdruženém oblastním přeboru. Ty by jim měly sloužit k získání zkušeností s herně vyzrálými a věkem staršími basketbalisty.

„Některým soupeřům dnes bylo i o osm let víc a byli tedy herně vyspělejší a stabilnější. Do vyšší soutěže jsme se přihlásili proto, abychom získali lepší herní zkušenosti. Dnes naši zdvedli hlavu až v samém závěru, kdy se přestali bát urostlých soupeřů, a předvedli basketbal, jaký bych od nich očekával,“ uvedl Miroslav Komínek, který se těší na vystoupení týmu v odpovídající kategorii U 16. „Kluci absolvovali kvalitní letní přípravu a to se musí projevit,“ vysvětlil.

Hrající trenér soupeřů z Kolína Pavel Šafařík byl s výkonem, korunovaným stobodovým puncem, spokojený. Jednalo se o první vyhraný zápas kolínského týmu v novém ročníku. Slabinu Kralupanů viděl v nedostatečném počtu bránících robustních podkošových hráčů, schopných doskoku s přesným zacílením.

Jiří Herain