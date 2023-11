Pětisetovou bitvu, jak ostatně očekával i kapitán Odolky Matyáš Démar, přinesl souboj s jeho rodinnými příslušníky z liberecké Dukly. Nad mladším bratrem - kapitánem Dukly a otcem coby trenérem měl s týmem v tie-breaku navrch. Ve šlágru čtvrtého kola Uniqa extraligy volejbalistů tak Aero připsalo dva body, v tabulce se drží na šesté příčce.

Volejbalisté Aera Odolena Voda v domácí hale porazili Duklu Liberec 3:2. | Foto: Miroslav Zigo

„Dnes jsme viděli krásný volejbal. Jan Svoboda byl rozdílový hráč dneska a celkově celý tým šlapal výborně. Vyhecovaný duel jsme zvládli, jen tak dál,“ zmínil po utkání kapitán vítězů Matyáš Démar přínos spoluhráče na smeči, jehož 24 bodům v zápase zdatně sekundoval Blumbergs s 21.

Trenér Marcin Kryś po déle než dvě a půl hodiny trvající přetahované o každý míč chválil hráče i tradičně bouřlivou kulisu, kterou připravilo téměř pět stovek diváků. „Moc odbojovaný zápas. Těší nás, že věci, o kterých si povídáme a které v týdnu trénujeme, tak nám začínají fungovat,“ liboval si polský kouč ve službách Aera. „Rozhodla úspěšnost na vysokých balonech. Celý tým zaslouží pochvalu. Určitě pomohla výhře dnešní skvělá atmosféra, fanoušci byli naším sedmým hráčem,“ dodal.

Podle Kapitána Dukly Lukase Demara měli hosté problém hlavně v obraně. „Vodolka nás přehrála na podání i příjmem. V obraně jsme se nemohli chytit, což nás chybělo v důležitých momentech. Vodolka prostě lépe podávala a útočila,“ přiznal.

Kormidelník Severočechů Martin Démar tušil, co jej na Odolce čeká. Aby také ne, v Aeru v minulosti působil i on. „Určitě dobrý zápas, čekali jsme, že takto Vodolka bude hrát. Začali jsme dobře první set, kde jsme dobře podávali a bránili, ale bohužel jsem potom od toho ustoupili. Mrzí nás konec třetího setu, kdy letí balon přes zadarmo a mi ho dáme do autu, tam si myslím, že by se nám to nemělo stát. V pátém setu Vodolce skvěle vyšel servis, to už se nešlo vrátit do hry,“ blahopřál soupeři.

AERO Odolena Voda - VK Dukla Liberec 3:2

Sety: -21, 21, 25, -20, 8. Nejvíce bodů: Svoboda 23, Blumbergs 21, Durski 16 – Johansen 17, L. Demar 12, Suda 11. Esa: 11:4. Bloky: 6:10. Chyby: 45:25. Čas: 142 minut. Diváci: 459.

Aero: Durski, Svoboda, Blumbergs, Kern, Chevalier, Carabali, libero Rasinperä (Hladík, Kerkvliet, Démar, Šulc, Démar).

Liberec: Demar, Trojanowicz, Johansen, Suda, Urueňa, Bryknar, libero Maar (Svoboda, Pavlíček, Červa, Staněk, Jemeljanovs).