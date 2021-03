Běžela 17. minuta utkání 20. kola 1. Futsal ligy, mělnický gólman vyběhl k postranní čáře na odražený balon. V momentě, kdy jej odkopával, do něj ze strany „vletěl“ domácí Petr Tichý. Následoval nekontrolovatelný pád a náraz zátylkem rovnou na masivní konstrukci.

„Tím, že jsem byl jen na jedné stojné noze, mě nebylo tak těžké rozhodit,“ vybavuje si devatenáctiletá posila z pražské Slavie, co předcházelo nepříjemnému zranění. „Pak si pamatuji už jen náraz o lavičku, která je v Lovosicích trochu nešťastně hned vedle postranní čáry, šílenou bolest a krev všude kolem mě,“ popsal, jak do akce okamžitě musel nastoupit zdravotník domácího klubu.

„Odvedl super práci,“ ocenil jej manažer hostů Pavel Šuba poté, co brankář odešel po zhruba pěti minutách po svých čekat na přivolanou sanitku. „Vyvázl jsem se šesti stehy a zablokovaným krkem. Jinak by ale mělo být vše v pořádku,“ vrátil se Žežulka ke své vůbec první zkušenosti s šitím.

Z nemocnice dokonce stihl prostřednictvím přenosu na internetu dokoukat závěr zápasu. Viděl tak i vyrovnání domácích při power-play na konečných 4:4. „Je škoda, že kluci neproměňovali šance, bylo jich dost. Ale musíme to brát tak, jak to je, smířit se s bodem, pokračovat dál v naší práci a tento týden třeba i překvapit Chrudim nebo Teplice,“ zmínil nejbližší a pořádně nabitý program.

Zatímco úterní domácí duel s favorizovanými Východočechy (výkop ve 20:30) se jej najisto týkat nebude, pro páteční by byl trenérovi už rád znovu k dispozici. „Začátkem týdne jedu na kontrolu a také k fyzioterapeutovi. V ideálním případě bych už mohl být od čtvrtka zase připraven, takže to dopadlo dobře,“ dodal gólman, který mluvil i s faulujícím protihráčem.

Pro Petra Tichého šlo shodou okolností o druhé vyloučení během posledních tří zápasů, svým způsobem i trochu nešťastné. Stát se zákrok na jiném místě hřiště, dost pravděpodobně by se obešel bez červeného trestu.

„Omluvil se, beru to tak, že to ke sportu prostě patří. Hlavní je, je všechno dopadlo dobře,“ zopakoval hráč vypůjčený z Edenu do konce sezony. Jako studenta závěrečného ročníku obchodní akademie jej zranění nepřipravilo ani o část výuky. „Díky momentální distanční formě vzdělávání s tím nemám problém,“ potvrdil.