Soupeři ve středočeské divizi tenisových týmů se mají od soboty se startem nové sezony na co "těšit". Za Mělník by měl většinu zápasů absolvovat i tamní slavný tenisový rodák Jan Šátral mladší.

Jan Šátral během turnaje Czech Republic F8 Futures v Opavě (2017). | Foto: Petr Widenka

Dnes dvaatřicetiletý bývalý reprezentant a před sedmi lety i 136. hráč světového žebříčku ve dvouhře právě na kurtech na Polabí s tenisem pod dohledem svého otce začínal. Ve své kariéře to později dotáhl až na nejvyšší úroveň.

Jedním z vrcholů, na který nejraději vzpomíná, byla účast ve druhém kole US Open. Ve své sbírce má dvanáct titulů ve dvouhře na turnajích Futures a ATP Challenger a dalších 26 ve čtyřhře. Primáty sbíral i v Česku - stal se halovým mistrem republiky ve dvouhře i čtyřhře, s I. ČLTK dvakrát ovládl extraligu družstev. V poslední době po narození dcerky už do kolotoče světových turnajů tolik nenaskakuje. Mateřskému klubu nyní pomůže v bojích o rychlý návrat o patro výš, tedy do druhé ligy.

Jak prozradil právě Jan Šátral starší, nebyl start profesionálů v amatérské soutěži jen tak. „Extraligu zastřešuje asociace profesionálních klubů. Konečně se povedlo, že tito hráči mohou hrát i soutěže a turnaje Českého tenisového svazu,“ uvítal trenér mělnického oddílu a potvrdil, že jeho syn by měl startovat v drtivé většině ze sedmi mistráků.

„Do ciziny už nejezdí tolik a třeba jen jako sparing. Minimálně v šesti zápasech by měl hrát. Spolu s ním i Mertl, který by měl být k dispozici rovněž pravidelně,“ prozradil Jan Šátral starší s tím, že přítomnost takových borců pochopitelně zvedá šance naplnit postupový cíl. „Jistého samozřejmě není ve sportu nikdy nic, ale jsem přesvědčený, že to s jejich pomocí zvládneme. Už loni jsme měli docela silné mužstvo,“ věří Jan Šátral.

Na sobotní sezonní premiéru pak zve do areálu na Polabí všechny tenisové příznivce. Program čítající šest dvouher (4 mužů + 2 žen) a tři čtyřhry (2+1) začne úderem 9. hodiny. Soupeřem bude Slavoj Český Brod B. Následovat pak bude i mistrovské utkání mělnického béčka.