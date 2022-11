V předchozích letošních závodech jsme mohli stáj Carpek Service vídat pravidelně se třemi vozy. Kromě Pekaře hájili oranžové barvy týmu ještě také Juuso Panttila a Henrik Seibel. Panttila tento víkend rovněž nastoupí, z logistických důvodů ale pojede za tým Chefo Sport. Seibel letos bodoval pouze do klasifikace Clio Cup Eastern Europe, jejíž sezona skončila už na začátku října v italské Monze. Ve Španělsku tedy nenastoupí.

Pro Pekaře půjde v Barceloně o teprve druhé vystoupení v životě. To první navíc absolvoval už před devíti lety, kde zde nastoupil do podniku Eurocupu Clio se slovinským týmem Lema. Tehdy byl ve dvojici závodů klasifikován jako dvacátý třetí a osmý. Později se na okruh vrátil ještě jednou, když zde testoval vůz třídy LMP3.

I když už je to dlouho, co třetí muž letošního ročníku Clio Cupu Eastern Europe v Barceloně závodil, nevidí to před víkendem jako příliš velkou komplikaci. „Okruh si pamatuji, když zavřu oči, tak ho vidím. V Clio Cupu budou ale samozřejmě potřeba nějaké vychytávky, které budu muset trochu odkoukat buďto od místních nebo od jezdců, kteří zde jezdí častěji. Myslím si ale, že to nějak půjde. Jinak je to ale krásný okruh, který má atmosféru. Máte tu v podstatě všechno, na druhou stranu tu ale není nic výjimečného. Není tu nějaká nejrychlejší zatáčka nebo třeba největší převýšení. Kromě šikany před cílem tu nejsou ani zas tak úplně pomalé zatáčky,“ přibližuje Pekař španělskou trať.

Jelikož Carpek Service přijel do Barcelony jen se skromným zázemím, nejsou samozřejmě vítány žádné větší incidenty: „Bylo by dobré vyvarovat se větších oprav. Jsem domluvený s týmem Chefo, že nám případně něco půjčí nebo že nám s něčím pomohou. Když ale není zázemí a máte jen malý stan a málo nářadí, dělá se zkrátka všechno hůře. Proto doufám, že nás nepotkají žádné komplikace. Bude důležité být opatrný s obrubníky. Toto auto totiž na nich hodně skáče a třeba v poslední šikaně to zavání tím, aby šlo nějaké auto přes střechu,“ upozorňuje.

Slibný začátek

Páteční jízdy ukázaly, že soupeři budou muset s Pekařem počítat. Díky času 2:06,302 z prvního tréninku se totiž stal nejrychlejším jezdcem dne. Jeho výkon nikdo nepřekonal ani ve druhém tréninku.

Součástí startovního pole bude v Barceloně hned 50 vozů. Zatímco sobotní program bude složen z první kvalifikace (10:40) a úvodního závodu (14:55), neděle ze druhé kvalifikace (10:30) a druhé jízdy (14:25).

Z hlediska celkového pořadí Clio Cupu Europe už Pekařovi o mnoho nejde. Nestartoval totiž ve všech podnicích tohoto hodnocení a momentálně mu patří sedmá pozice.