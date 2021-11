Účastník tokijské olympiády a člen A.C. Tepo Kladno má ke zdravotní problematice blízko. Dva roky chodil medicínu a za sebou má tři roky studia biomedicínského inženýrství na ČVÚT. Podle něj je velká škoda, že se spousta lidí nenechala naočkovat.

„V této chvíli je to super prevence. Je daleko lepší tím projít, než se smířit s tím, co se na nás řítí. Na mysli mám lockdawny, zavírání škol a sportovišť. Pochopitelně je to na úvaze každého jednotlivce, ale mě to přijde jako to nejmenší, co se dá udělat, aby se dalo normálně žít,“ vypráví Vít Hlaváč.

„Na očkování jsem byl už před Tokiem. Věřím mu a zároveň sleduju odborné studie a data, z nichž vyplývá, že vakcinace snižuje nejen možnost nákazy, ale i průběh nemoci a v neposlední řadě i to, jak velkou nálož kolem sebe nakažený člověk šíří,“ říká čtyřiadvacetiletý reprezentant.

Přiznává, že se ve svém okolí setkává s odpírači očkování. „Mezi mými vrstevníky je jich spousta, ale ve škole je naprostá většina studentů naočkovaná. V našem sportu to tak ale není. U některých lidí z vytrvalostních disciplín jako je chůze, kde není nutný pohyb v uzavřených posilovnách, panuje názor, že stačí silná imunita,“ líčí závodník Libušína.

„Tito lidé se netají názorem, že by se měly očkovat jen rizikové skupiny, a mají pocit, že když nejsou sami v ohrožení, tak vakcinací nemohou pomoci k tomu, aby se nákaza míň šířila. Já však po přečtení studií a získání znalostí, jak očkování funguje, vím, že to není pravda. Ale řada lidí má v tomto ohledu chybný názor,“ upozorňuje chodec.

S antivaxery se Vít Hlaváč pouští do diskuzí. „Párkrát jsem o tom s několika kamarády debatoval. Chápu, že se jim nelíbí, že jsou do něčeho tlačeni. Na druhou stranu je ale potřeba si uvědomit, kde začíná zdraví ostatních a kde končí moje svobodná volba,“ pokračuje.

„Vždyť spousta očkování pro děti je povinná. Nikdy se při tom neřešilo, co je v té látce a jestli tam nejsou nějaké čipy… Teď kolem toho skoro vznikla hysterie, která rozděluje společnost. S některými kamarády se v tom neshodnu, a to je škoda,“ pokyvuje hlavou.

„Může v tom hrát roli, že lidé dají na některé odborníky, kteří tvrdí, že očkování nemá valný smysl. Jenže se dá jednoduše zjistit, že mezi lidmi, kteří skončili v nemocnicích, je většina těch, co vakcínu nemají. Některé statistiky uvádějí, že poměr je takřka stejný, ale to je zavádějící. Data jsou bohužel interpretována různě,“ vysvětluje Hlaváč.

Přínos očkování vnímá v tom, že kdyby prodělal covid, měl by pravděpodobně lehčí průběh, ale z pohledu chodecké přípravy na vrchol sezony by to znamenalo velký problém.

„Když se tomu mohu díky očkování vyhnout, tak to pro mě není špatná prevence. Sice nejsem plně ohrožený, ale pokud vím, že mi očkování neuškodí, nemám s ním problém. Zvlášť když jsou dneska na celém světě naočkovány miliardy lidí. Pokud mají vakcíny vedlejší účinky, tak je známe, ale jsou minimální,“ poukazuje.