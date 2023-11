Šest minut je dělilo od cenného vítězství, nakonec nevezli ani bod. Futsalisté Olympiku vedli v hale pražské Slavie v 35. minutě 3:2, domácí ale zápas třemi góly v rozmezí 96 vteřin otočili ve svůj prospěch. Zápas osmého kola 1. Futsal ligy tak Pražané i zásluhou hattricku Homoly vyhráli 5:3. Za hosty se poprvé v sezoně střelecky neprosadil kapitán Vokoun.

1. Futsal liga, 2. čtvrtfinále: Olympik Mělník - Slavia Praha (4:5P), 30. 3. 2023 | Foto: Dana Šubová

Mělničtí v repríze jarního čtvrtfinále sahali nejen výsledkem, ale i výkonem po prvním venkovním zisku v sezoně. Ten se nakonec nekonal. Za vyrovnaného stavu 3:3 rozhodla paradoxně v domácí prospěch přesilovka hostí poté, co se nedlouho po vyrovnání z penalty vyfauloval v té chvíli dvougólový střelec večera Hrdina. Novým domácím hrdinou se stal jeho spoluhráč Homola, který dvěma zásahy v oslabení zapsal hattrick.

„Když Slavii vyloučili hráče, měli jsme šanci zvýšit skóre, ale stal se opak. Zbytečně jsme dostali za stavu 3:3 dva góly,“ litoval předseda Olympiku Pavel Šuba. Zápas do stavu 3:2 oznámkoval z hostující strany jako famózní. „Kluci hráli výtečně. Soupeř nás neustále dotahoval a zápas byl poměrně vyrovnaný.“

Podle trenér domácích Zdeňka Slámy Mělník po prvním poločase zaslouženě vedl. „Do zápasu jsme vstoupili velice vlažně, chyběl nám pohyb, asi jsem kluky za předchozí zápasy moc chválil,“ uvažoval nahlas s tím, že po přestávce přišlo zlepšení.

„Přidali jsme na pohybu, měli jsme šance. Nakonec jsme dali góly v situaci, kdy jsem to absolutně nečekal. V oslabení jsme dali dvě branky, k tomu není co říct, bylo to absolutně geniální, co v tu chvíli kluci předvedli. Klobouček i před tím, jak kapitán Honza Homola obě akce zakončil!"

Sešívaní se v neúplné tabulce vyhoupili do čela o bod před Chrudim, odehráli ale o zápas více než trojice nejbližších pronásledovatelů, Mělník je šestý.

SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník 5:3 (1:2)

Branky: 8. Hrdina (Vaktor), 32. Homola (Míča), 35. Hrdina (pen.), 36. Homola (Křemen), 37. Homola (Křemen) – 3. Šup (Machytka), 15. J. Sváta (Vokoun), 35. Gabčo. Rozhodčí: Čurda, Vrtal. ŽK: 34. Sandeckyi, 35. Sláma - trenér, 40. Křemen – 10. Šup, 18. M. Sváta, 27. Machytka, 35. Svoboda - asistent trenéra, 35. Abrham, 35. Gabčo. ČK: 35. Hrdina (Sl.). Diváci: 300.

Olympik: Buchvak (Šanda) - Abrham, Ježek, Šuba, J. Sváta, M. Sváta, Machytka, Gabčo, Mešić, Vokoun, Šup, Lehner.