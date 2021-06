Nečekaný postup. Mělnické béčko přispěchalo s náplastí na nezdar ve druhé lize

Skvělého úspěchu dosáhlo v letošní zkrácené sezoně rezervní družstvo tenisového oddílu Mělník. Vítěznou jízdou v play-off si vybojovalo postup do krajského přeboru I. třídy.

Družstvo TO SK Mělník B postoupilo do krajského přeboru I. třídy. Na snímku chybí Valerie Šulcová, která dvěma body ve finále KP II. třídy výrazně pomohla k vítězství nad Libiší. | Foto: TO SK Mělník

Letošní sezona se kvůli covidu hrála opět ve zkráceném vyřazovacím systému play off. čtvrtfinále po prvním kole rozdělilo účastníky na vítěze, kteří hráli ještě dva zápasy o postup, a poražené, ty čekalo poslední utkání o udržení v soutěži. Mělnické béčko dokázalo po vyrovnaném průběhu doma postoupit po výsledku 5:4 přes Sokol Buštěhrad. V semifinále překvapivě vyhrálo stejným poměrem na půdě rezervy Lokomotivy Beroun. Solidarita ze sportovního prostředí. Mělnický veslař vyráží s pomocí na Moravu Přečíst článek › V boji o přímý postup do vyšší soutěže pak, jak jinak než 5:4, zdolalo i Sokol Libiš. K dispozici mělo kromě domácího prostředí kurtů na Polabí (rozhodl los) i dvě posily z áčka – Jaroslava Koudelku a Valerii Šulcovou, která své kvality potvrdila dvěma body. „Postup do vyšší soutěže jsme slavili po deseti letech učinkování v krajském přeboru první třídy,“ připomněl trenér oddílu Jan Šátral. Za vyrovnané výkony v celé soutěži a také v posledních letech vyzdvihl především Marka Fialu, Janu Kučerovou a Kláru Formanovou. Postup Mělníku zmírnil zklamání ze sestupu druholigového A-mužstva. To se po prohraném utkání na půdě silných Pardubic dostalo do bojů o udržení. V domácím zápase se Svitavy smolně prohrálo 4:5 a se soutěží se loučí. Záryby přihlásily béčko k sousedům, zpátečku zařadil i tradiční účastník trojky Přečíst článek › „Smůlou pro nás bylo, že nám nemohl pomoci Filip Michl, který pracuje v zahraničí, ani Jan Mertl, ten byl v tu dobu jako trenér naší reprezentantky Vondroušové na Roland Garros," dodal k nezdaru Jan Šátral.