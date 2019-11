Až šestý pokus v domácím prostředí totiž nebyl pro Karlovaráky v rámci UNIQA extraligy úspěšný, když zaslouženě podlehli výběru Odoleny Vody v poměru 2:3, čímž přišli nejen o domácí neporazitelnost, ale také o první set.

„Překvapili jsme především sami sebe,“ culil se po senzačním skalpu Karlovarska kapitán Odoleny Vody Martin Hladík.

Před zaplněnou halou míčových sportů to byla právě Odolena Voda, která pod jeho taktovkou v prvním setu na palubovce jasně dominovala, když si během něj vytvořila až desetibodový náskok, který pak přetavila v první bod.

„My jsme velice špatně vstoupili do utkání,“ smutně poznamenal k nepovedenému prvnímu setu trenér Karlovarska Jiří Novák. Ani ve druhém setu však nebyla volejbalová štěstěna lázeňskému výběru nakloněna, když opět prohrál, a hosté tak šli do trháku 2:0. „Od druhého setu se to zlepšilo a začali jsme více bojovat, bohužel nám to tolik nešlapalo,“ vypočítával Novák. Až ve třetím setu dokázalo Karlovarsko soupeře z Odolky v závěru sady zlomit a po výhře 25:22 se navrátilo zpět do utkání. „Soupeř nás dokonale zaskočil v prvních třech setech. Až ke konci třetího jsme soupeře dokázali zlomit,“ přidal k utkání karlovarský kapitán Filip Rejlek. I čtvrtý set dokázali ovládnout Varáci, kteří tak srovnali na 2:2, a utkání šlo do pátého setu, tedy zkrácené hry, kterou měli sice lépe rozehranou domácí, přesto se nakonec radovali z druhého bodu po výhře 15:13 hosté.

„Zápas se lámal v našem špatném uhrávání bodových míčů a blokování standardních situací hostů,“ hledal příčiny neúspěchu po první domácí porážce Novák a k tomu připojil: „Atmosféra byla úžasná, ale prohráli jsme s lepším týmem.

Naopak velká spokojenost zavládla ve volejbalovém táboře Odoleny Vody. Zaslouženě. „Chtěl bych moc poděkovat klukům, jsem na ně hrozně pyšný a věřím, že to je zasloužené vítězství, protože pracujeme tvrdě a ta vítězství už nejsou náhodná,“ dodal k výhře Odoleny Vody trenér Jiří Šiller.

VK ČEZ Karlovarsko – AERO Odolena Voda 2:3 (17:25, 22:25, 25:22, 25:20, 13:15). Rozhodčí: Fink, Dušek. Diváci: 1021.

VK ČEZ Karlovarsko: Vašina, Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, Rejlek, Pfeffer (stř. Džavoronok, Wiesse).

AERO Odolena Voda: Viber, Kraffer, Taylor, Hladík, Vanags, Gear, Hadrava (stř. Holčík, Horák, Vachoušek).