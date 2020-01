Velkou novinku hlásí mezinárodní atletický mítink Hvězdy v Nehvizdech DNA ALUTEC KK, který se koná příští středu 22. ledna. Je zařazen do prestižní skupiny závodů, na kterých mohou atleti sbírat body do světového žebříčku. Na základně umístění v něm mohou být následně nominování na olympijské hry.

Velká cena - GRAND PRIX 2019 v atletice, Tomáš Staněk | Foto: Deník / Karel Pech

„Je to pro nás velká pocta a úspěch, zařadili jsme se tím po bok velkých mítinků, jako je Zlatá Tretra či Memoriál Josefa Odložila. V halové sezoně jde pouze o dva mítinky zařazené do tohoto žebříčku, kromě Hvězd v Nehvizdech je to ostravský Czech Indoor Gala,“ chlubí se Martin Mazáč, technický ředitel mítinku.