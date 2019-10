„Předvedli jsme výborný výkon, určitě nejlepší v sezoně. Na hřišti jsme nechali úplně všechno a Spartě byli více než vyrovnaným soupeřem,“ byl kouč Jakub Němec přes další porážku zklamaný pouze výsledkem.

Už před utkáním se nechal slyšet, že hodlá využít náročného programu Sparty, která měla za sebou boje ve skupinách Ligy mistrů. Celoplošné napadání podle něj dělalo Pražanům problémy. „První poločas jsme byli lepší, měli jsme víc šancí a větších. Pokud bychom proměnili ty stoprocentní, nikdo by se nemohl divit, kdybychom vedli například čtyři-jedna,“ uvedl Němec s tím, že se stejně jako v nedávném pohárovém měření projevila obrovská zkušenost sparťanských hráčů při proměňování šancí.

Tou první se sice hosté uklidnili po skvostné kombinaci až v 16. minutě. Do přestávky ale stihli náskok zdvojnásobit a do druhé půle už vstoupili mnohem jistěji. S bleskovou odpovědí (po devíti vteřinách) přišli i poté, co se Moravcovi podařilo snížit. Třetím úspěšně zakončeným rohem pak zaskočili Mělník ještě jednou, i když poslední slovo měl při power-play dvougólový střelec Olympiku, spolu s brankářem Rusakem jasně nejlepší hráč domácích.

Hostující reprezentant Michal Seidler potvrdil, že pro hosty šlo o velmi těžký zápas. „Měli jsme za poslední týden pět utkání a šlo vidět, že nejsme ve své kůži a dolehla na nás únava. Mělník dnes hrál velmi dobře. Vytvořili si spoustu šancí, které neproměnili. Důležité bylo, že jsme vstřelili první branku, ta nás uklidnila a pak už jsme to nepustili.”

I když body zápas nepřinesl, je pro Mělník povzbuzením. „Ukázali jsme, že rozhodně nepatříme na místa, na kterých se v tabulce pohybujeme. I když ještě musíme pracovat na spoustě herních dovedností, tak se neustále každým zápasem zlepšujeme. Když budeme takhle pokračovat, tak brzy budeme na úplně jiných příčkách,” věří Němec.

Olympik Mělník - Sparta Praha 2:4 (0:2)

Branky: 30. Moravec, 40. Moravec (Gombáš) – 16. Drahovský (Rick), 18. Novak (Seidler), 30. Grbeša (Novak), 34. Amadeu (Seidler).