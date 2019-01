Mělník /ROZHOVOR/ - Hvězda mělnického automobilového závodníka nadále stoupá. Že v Mělníku žije vynikající sportovec, který jezdí závody aut na okruzích, se už nějakou dobu ví. Jeho dosažené výsledky ovšem zaznívají méně často. Nejen v loňském roce, ale i na začátku nového přitom stojí za to.

Tomáš Pekař | Foto: archiv závodníka

Tomáš Pekař po sedmi letech ovládl celkovou klasifikaci Octavia cupu. V lednu navíc pomohl německé stáji vyhrát jednu z tříd na 24hodinovém závodě v Dubaji. Borec, který lásku k motoristickému sportu převzal po svém otci Josefovi, rovněž vynikajícím okruhovém závodníkovi, tak potvrzuje, že jablko nepadlo daleko od stromu. A k velikému talentu přidává lásku a pracovitost.

V opravně aut, kterou v Mělníku vlastní a kde se kromě vozů běžných zákazníků připravují i závodní auta stáje Carpek, Tomáš Pekař odpověděl na několik otázek.

Jak hodnotíte loňskou sezonu?

Myslím, že byla docela úspěšná, vyhrál jsem český prestižní seriál Škoda Octavia cup a po předešlém vítězství jsem znovu startoval v dobře obsazeném Renault Clio Cup, kde jsem celkově vedl v konkurenci 37 jezdců. Poslední závod se jel ve Francii, počítaly se dvojnásobné body, ale já jsem do tohoto závodu nemohl nastoupit kvůli nemoci. Body ze závěru mi chyběly a skončil jsem celkově třetí. Moc jsem si loni užil i obnovený závod Mělnický okruh, kde se mi podařilo vyhrát kategorii pohonu jedné nápravy a celkově být druhý.

Můžete představit vaše plány pro rok 2019?

Po dobrých výsledcích ve vytrvalostních závodech doufám, že budu zván i v roce letošním. Pojedu opět Škoda Octavia Cup i Renault Clio Cup a o dalším angažmá v podobě Renault Megane TCR nebo sprint rally se jedná.

Aktuálně asi probíhá zimní příprava, že?

Motory našich závoďáků jsou ve Francii na repasi, převodovky si děláme sami. Auta se celá rozeberou do šroubku a znovu sestaví. Po zkušenostech už víme, na co se zaměřit. Velkou oporou jsou mi samozřejmě moji mechanici Radek Žemlička a Pavel Čejka, kteří naše auta udržují v kondici. Svůj volný čas se snažím rozdělit mezi trénink, to jest posilovna, plavání, a hlavně rodinu. To tu nemám během sezony tolik času.

Posledním velkým úspěchem, který prožíváte, je ten ze závodů v Dubaji. O co přesně šlo?

Jel jsem na pozvání německého týmu MRS vytrvalostní závod 24 hodin v Dubaji. Byly jsme čtyřčlenná posádka, Švéd, Němec, Chorvat a já. Jeli jsme s vozem BMW M4-GT4. Díky velkému nasazení a perfektní strategii se nám podařilo zvítězit v prestižní kategorii GT4.

Předpokládám, že k těmto vynikajícím výsledkům, je potřeba poděkovat vašemu zázemí.

Můj kvalitní tým mechaniků má veliký podíl na mých úspěších. Stejně jako bych se neobešel bez podpory mého otce, který byl také závodníkem, a jeho rady jsou pro mě velmi důležité. Letos se mnou byl v Dubaji, kde můj úspěch velmi prožíval. V jeho očích jsem jasně četl, jak rád by sám sedl za volant, určitě by to zvládl i dnes. V neposlední řadě na moje úspěchy má také vliv moje mamka, která se stará o vše potřebné, včetně dobré pohody. V současné době mám největší podporu u mé přítelkyně Andrejky a roční dcery Báry. Obě jsou pro mne tím největším vítězstvím.

Miloslav Čmejla