Nekonečná přetahovaná v utkání Aera. Aktéři rekordního setu volali po videu

„Krásnej sport,“ komentoval nebývalé drama kapitán Příbrami Martin Böhm. Kvalitní utkání bylo vyrovnané i dalším průběhu. „Rozhodovaly maličkosti. Potkali se dva kvalitní soupeři a takhle má vypadat zápas o ty nejvyšší příčky,“ pokračoval Böhm.

Kouč vítězů Martin Démar přirovnal úroveň utkání k play-off. „Oba týmy hrály skvěle a zasloužily si vyhrát, k nám se přiklonilo štěstí, že jsme vyhráli první set a měli jsme štěstí ve čtvrtém, kdy jsme našli konečně jistotu na podání, a hlavně nám na konci setu hodně pomohl univerzál, který dohrával všechny důležité body,“ mnul si ruce Démar.

Příbram neměla nárok, Vary první krok zvládly

A jak viděl utkání jeho nejstarší syn, tentokrát v roli poraženého? „Velmi atraktivní utkání, vyrovnané všechny čtyři sety. Škoda, že jsme nedokázali získat body, tady v Příbrami je každý bod ceněný, byli jsme blízko, o to více nás to mrzí,“ řekl Matyáš Démar.

Z obou táborů po utkání shodně zaznívaly připomínky k chybějící možnosti přezkoumat sporné výroky sudích na videu. Challenge mohou trenéři využít pouze v televizních zápasech. „Trošku do toho zasahovali i rozhodčí – vypadalo to, že na obě strany se dopustili několika chyb, ale je to těžké,“ soudil kapitán kocourů Böhm.

Trenér Odolky Martin Kop, který v minulosti působil i v Příbrami, souhlasil. „Nechci se vymlouvat na rozhodčí, ale jakmile nebude zavedena možnost challenge ve všech zápasech, tak dohady vždy budou. Jsem si jistý, že určité chyby rozhodčích tam dnes byly. Neříkám jen proti nám, ale na obou stranách. V těchto důležitých zápasech rozhodují vždy jeden-dva balony, a pokud nemá člověk možnost nějaké revize, tak je to složité.“

Hrát proti bráchovi? Nic příjemného, jednou mě vyškolil, přiznal kapitán Aera

Příbram si vítězstvím upevnila průběžné třetí místo v tabulce o tři body před Kladnem, klub z Prahy-východ je šestý. Další zápasy přijdou na řadu až po novém roce. V týdnu před 14. extraligovým kolem se o slovo nejdříve přihlásí odvety pohárového čtvrtfinále.

VK Euro Sitex Příbram – Aero O. Voda 3:1

Sety: 37, 23, -22, 21. Nejvíce bodů: Johansen 20, Madaloz 14, Trojanowicz 12 – Hladík 19, Carmody 13, Shchadilov 12, Svoboda 12. Útoky: 57:54. Esa: 6:7. Bloky: 10:13. Chyby: 32:38. Rozhodčí: E. Velinov, P. Kvarda. Diváci: 738. Čas: 130 minut.

Příbram: Böhm, Hobern, Johansen, Madaloz, Trojanowicz, Dolgopolov, libero Verasio (J. Ureš, Hulpach, F. Ureš, D. Rosenbaum).

O. Voda: Horák, Démar, Svoboda, Carmody, Hladík, Shchadilov, libero Hadrava (Chancy, Ribom).