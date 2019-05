Mělník – V roli trenéra prvního týmu Olympiku strávil svou první sezonu a hned dokázal s futsalisty Mělníka dojít až do play-off nejvyšší soutěže. Navíc z výborného šestého místa po základní části. Sám kvůli četným absencím v několika zápasech ještě oprášil sálovky, které za áčko pravidelně nazouval ještě v minulé sezoně. Jak v rozhovoru Jakub Němec říká, spokojen je „pouze“ s tím, že se podařilo splnit letošní cíl, celkově nikoli, aby měl stále motivaci posouvat tým dál.

Ve druhém koe VARTA futsal ligy se Olympiku Mělník povedla doma senzace. Výsledkem 4:2 zdolal favorizovaný Interobal Plzeň. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Trenére, před sezonou jste řekl, že vaším cílem je postoupit do play-off, což se podařilo z šestého místa. Panuje tedy ve vás spokojenost?

U mě nikdy spokojenost panovat nemůže, protože potom by chyběla motivace a drive posouvat se dopředu a jako tým bychom už jen stagnovali, nebo se dokonce zhoršovali. Určitě jsem však spokojený s tím, že se nám podařilo splnit tento cíl, navíc z krásného šestého místa, což je pro nás maximum, kam jsme se mohli letos dostat. Týmy před námi jsou hodně odskočeny, protože jsou profesionální. My jsme se umístili nejvýše z amatérských týmů, což je velký úspěch. Se spoustou věcí však v sezoně spokojený nejsem, máme ještě hodně na čem pracovat, protože moje ambice, kam by se měl tým v budoucnu posunout a jaký styl hry předvádět, jsou velké.