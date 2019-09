V prvních dvou kolech Olympik Mělník nezískal ve Varta futsal lize ani bod, a to i přesto, že souboje s Libercem i Českou Lípou měl velmi dobře rozehrané. Jenže v obou Středočeši kolabovali v koncovkách zápasů. Šestnáctka inkasovaných branek ve dvou duelech děsí i prezidenta klubu Pavla Šubu.

Pavel Šuba, trenér a manažer Olympiku Mělník | Foto: Dana Šubová

Olympik je po dvou kolech stále bez bodu, navíc ze zápasů s „hratelnými“ soupeři. Zůstáváte v klidu?

Vůbec mi z toho není hezky. Osobně jsem čekal, že budeme mít tři body. Byly to dva naprosto zbytečně ztracené zápasy, které jsme po prvních poločasech měli velice dobře výsledkově a i herně rozehrané. Ovšem druhé půle byly úplně špatně. Soupeři přidali a my si asi mysleli, že to ubráníme. Tolik chyb, zbytečných ztrát a faulů, to bylo neskutečné. Samozřejmě to je problém všech lidí kolem A-týmu. Víme, proč tomu tak je, musí to však pochopit i hráči. Stále nás však trápí marodka. Někteří hráči jsou po dlouhém zranění a teprve se dostávají do herní praxe, další se po futsalových a fotbalových víkendech dávají tři čtyři dny do kupy. S tím souvisí i tréninkový proces, který je tak na úrovni druhé ligy. Takže góly dostáváme ze všeho. Nic nefunguje tak, jak by mělo.