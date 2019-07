Za neratovický klub se nominovali Daniel Brejcha, Denisa Brejchová, Jakub Fidler, Eliška Fidlerová, Eliška Mihalčatinová, Vladimír Fafek, Dominik Zachař, Štěpán Svoboda, Dalibor Kolínko, Rozálie Horadová, Linda Skalová, Michal Nosek, Matěj Lippert a reprezentační koučové Martin Brejcha a Helena Brejchová.

Čtyřdenní šampionát začal ve čtvrtek týmovými kategoriemi. Velice úspěšný byl kata team kadetů 14 až 15 let ve složení Daniel Brejcha, Matěj Lippert a Filip Smutný. Ve velmi kvalitní konkurenci vybojoval skvělé druhé místo.

Stříbrné medaile dokázal získat i kata team kadetek 14 až 15 let ve složení Denisa Brejchová, Eliška Mihalčatinová a Eliška Fidlerová. Rovněž kadeti 16 až 17 let ve složení Dominik Zachař, Jakub Fidler a Vladimír Fafek zabojovali, byť na stupně vítězů nedosáhli. Nepopulární „bramborová“ medaile je pro ně určitě povzbuzením k ještě lepším výkonům.

Sportovní klub karate Dragon Neratovice, klub mistrů Evropy a světa, člen státní reprezentace, pořádá ve středu 4. září 2019 od 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ do oddílů: Sportovní přípravka (4-6 let), Sportovní karate (od 7 let), Karate For Life (pouze pro dospělé). Nabízíme profesionální přístup, kamarádský kolektiv. Výsledky: 266 titulů mistr ČR, 64 medailí z ME a 57 medailí z MS. Bližší informace na www.karatedragon.cz nebo na tel: 724 882 862.

V pátek byly na programu individuální kategorie kata. Ve svých kategoriích nejlépe uspěli Štěpán Svoboda - 2. místo, Dalibor Kolínko - 4. místo, Denisa Brejchová a Eliška Mihalčatinová - 6. místo a Daniel Brejcha - 7. místo. Všichni ostatní se probojovali do semifinále, ale na finále nedosáhli.

Sobota patřila individuálním kategoriím kumite. Výborné výkony předvedli Denisa Brejchová a Matěj Lippert, kteří se shodně probojovali ve svých kategoriích do čtvrtfinále a nakonec oba obsadili pátá místa.

V neděli se představili všichni finalisté juniorských a seniorských kategorií. Z Dragonu uspěla juniorka Linda Skalová, která v kumite obsadila vynikající třetí místo.

Velkou radost Neratovickým opět udělala speciální kategorie kata tělesně postižených karatistů, v níž Michal Nosek vybojoval bronzovou medaili.

Celkem tedy borci z Dragonu dosáhli ve světové konkurenci na osm medailí. Šesti stříbrnými a dvěmi bronzovými výrazně přispěli k celkovému šestému místu České republiky v hodnocení národů.

Trenéři všem závodníkům gratulují k dosaženým výsledkům a reprezentaci České republiky, děkují i celému realizačnímu týmu a rodičům za velkou podporu.