Mělnicko – Neratovický boxer Jan Chroust porazil svého soupeře na úterním galavečeru bojových umění Heroes Gate, který letos napsalo svůj už šestnáctý ročník.

Jan Chroust na mělnickém galavečeru bojových umění. | Foto: Jitka Nováková

Šampión Jan Chroust, který nastupoval s neratovickou vlajkou do ringu, je zápasník v thaiboxu a mistr České republiky do sedmdesáti kilogramů. Reprezentoval tak nejen své město, ale i klub Spejbl Gym v Praze.

Jan Chroust ovšem nebyl jediným zástupcem Mělnicka na sérii Heroes Gate. Jan Vít, který proti němu naskočil do ringu, totiž pochází z Kozel u Tišic. Chroust opanoval duel i díky počítání soupeře už v prvním kole. „Tento zápas přítomné diváky dostal do varu, oba boxeři si nenechali nic dlužno a krásný tvrdý zápas dovedl do vítězného konce na body Jan Chroust" hodnotil Lukáš Jirkovský z Fighters Globe.