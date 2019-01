Neratovice – Karatisté z neratovického sportovního klubu Dragon za sebou mají několik podzimních domácích i mezinárodních soutěží. Ze všech přivezli cenné medaile a upevnili si tak pozici v žebříčku karate klubů v Česku.

Dragon Neratovice | Foto: archiv Dragonu



Podle vedoucího trenéra klubu Martina Brejchy se jim dařilo především na Bohemia Open v Českých Budějovicích, Shotokan Cupu ve Vamberku a největší mezinárodní soutěži pořádané v Česku Euro Grand Prix Plzeň.

Šestnáctého ročníku plzeňských mezinárodních závodů se zúčastnilo přes osm set závodníků ze 119 klubů a 19 států světa, například i z Austrálie, Izraele, Dánska, Finska, Norska nebo Ruska.

„Ve světové konkurenci jsme vybojovali tři medaile a tímto fantastickým výkonem jsme obsadili desáté místo," uvedl trenér Brejcha.

Nejúspěšnějším závodníkem se stal Daniel Brejcha, který na Euro Grand Prix zvítězil hned ve dvou kategoriích, což se nikomu jinému nepodařilo.

Na začátku školního roku pořádal klub Dragon nábor nových členů do oddílů sportovního karate a sportovní přípravky. „Celkem se přihlásilo v Neratovicích, Čelákovicích a Kostelci nad Labem bezmála osmdesát nových zájemců o toto bojové umění," připomněl Martin Brejcha.

Pro velký zájem byl proto založen nový oddíl Karate for life, který je určen pouze pro dospělé. Zaměřený je na karate a pouliční sebeobranu. Do tohoto oddílu se přihlásilo dalších šestnáct zájemců.

Dobrou zprávou pro všechny karatisty je, že Organizační výbor pro letní olympijské hry v Tokiu navrhl zařazení karate do programu olympiády 2020.

„Vypadá to, že desítky let úsilí představitelů WKF a hlavně všech karatistů světa se zúročilo. Tímto krokem si náš sport jistě získá ještě větší zájem nových členů, respekt veřejnosti a spokojenost nás všech," poznamenal hlavní trenér sportovního klubu Dragon.