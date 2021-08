„Za ligou stojí dva jachtaři, kteří závodili na Melgesech 24, Zdeněk Jirkovec z ICZ a Martin Kulík z RODOPu. Tyto společnosti lodě vlastní a ligu sponzorují, aby se vůbec mohla uskutečnit. Přináší nám skvělý jachting za úžasných podmínek a toho si hrozně moc vážíme,“ ocenil kormidelník vítězného týmu Petr Fiala.

„Posádka pracovala bezchybně, a já a taktik jsme jim to nepokazili, to byl základ úspěchu,“ dodal. „Měli jsme pro tento závod změnu v posádce, místo Eduarda Slámy, který odjel do zahraničí, jsme draftovali Vojtu Lambla a osvědčil se skvěle,“ doplnila Michaela Kořanová.

Vítězný tým může startovat ve finále evropské klubové ligy, které se koná pravidelně v říjnu v Porto Cervo.

Tým YC Neratovice, který jel tentokrát ve složení Petr Fiala, Jan Jedlička, Vojtěch Lambl, Michaela Jedličková a Jana Bezušková, se účastnil všech šesti dosavadních ročníků ligu a zopakoval triumf z roku 2018.

Po prvním letošním závodě na Máchově jezeře stanul v čele pořadí obhájce loňského prvenství YC LS Brno. Druhý, jenž se jel začátkem srpna v Lipně nad Vltavou, už po 27 uskutečněných rozjížďkách patřil Neratovickým před YC LS Brno a Jachtklubem Brno.

V Černé se hned další víkend kromě obou favoritů dařilo i pražskému týmu ICZ RODOP, který se držel po dvou dnech závodu ve vedení. Třetí a zároveň poslední den ligy to dopoledne vypadalo na bezvětří, ale vítr se zvedl a ještě se závodilo. Protože se ale odjelo jen pár rozjížděk, pořadí se už neměnilo. Vítěz závodu ICZ RODOP bral v celkovém pořadí bronz a YC LS Brno stříbro.

Celkové pořadí ICZ RODOP ČESKÉ JACHTAŘSKÉ LIGY 2021: 1. YC Neratovice, 2. YC LS Brno, 3. ICZ RODOP, 4. Jachtklub Brno, 5. SeaU Sailing JMJ, 6. Truc JK Plzeň, 7. Czech Sailing Team, 8. YC CERE, 9. Baník Ostrava, 10. Jachtklub Cheb, 11. Twinky holky, 12. Sea-Line, 13. YC CERE 99, 14. YC CERE Mamuti, 15. YC CERE 4