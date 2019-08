Pět disciplín zahrnuje závod, jehož první etapa zavítá v sobotu 31. srpna také na Mělnicko.

Kdo se nepostaví na start, může pomáhat na trati. Organizátoři shánějí dobrovolníky na akci, potřebují jich kolem sta. Zájemci se mohou hlásit na info@gigathlon.cz. | Foto: Ilustrační foto: Deník/ K. Pech

V centru podniku, kterým je Labe aréna v Račicích, absolvují účastníci 2,3 kilometru plavání. Následně se na inline bruslích vydají 25 kilometrů dlouhou trasou do Mělníka. Do tamního kempu se vrátí ještě dvakrát – po zdolání 43 kilometrů na horském kole a osmnáctikilometrového běhu. Na silničním kole se na závěr vrátí do 60 kilometrů vzdáleného cíle v Račicích.