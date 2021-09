„Začátek zápasu byl od nás velice nervózní a dělali jsme hodně chyb. Škoda, že jsme nezískali druhý set, který byl velice vyrovnaný. Moc mě mrzí, že jsme nešli do tiebreaku a nezískali bod na úvod sezony,“ řekl po utkání kapitán Aera Matyáš Démar, jeden ze čtyř českých hráčů na soupisce domácího klubu.

Zbytek tvořili cizinci, většina z nich se k týmu připojila během právě skončené soutěžní přestávky. A notně vylepšila výškový průměr sestavy. Kromě Démara ční nad dva metry i další tři borci Odolky. Se zapracováváním posil byl trenér Martin Kop před startem soutěže podle svých slov spokojený. S týmem by se rád umístil v první šestce.

Ani výkon v prvním zápase v jeho očích nebyl navzdory porážce špatný. „Lepší výsledek nás stály naše nevynucené chyby,“ zmínil. „Škoda, že si ani jeden z trenérů nemohl vzít challenge. Koncovky byly vyrovnané, gratuluji Karlovarsku ke třem bodům a přeji jim hodně štěstí do kvalifikace o Ligu mistrů,“ dodal.

Podle kapitána Západočechů Daniela Pfeffera Odolka potvrdila, že doma bude znovu nepříjemným soupeřem. „Z pohledu hráče ze hřiště to nevypadalo jako hezký zápas. My jsme se hrozně trápili na servisu, nebyla činnost, která by nám vyloženě šla a Vodolka zacítila šanci a hrála dobře, jak už je v jejich hale zvykem. Tady to bude mít těžké každý a my jsme rádi za tři body, protože se dá říct, že se štěstím.“

O. Voda – Karlovarsko 1:3 (20:25, 26:28, 25:22, 23:25)

Nejvíce bodů: Hladík 18, Carmody 12, Shchadilov, Saada 9 – Indra 28, Vašina 15, Wiese 15. Útoky: 48:55. Esa: 5:8. Bloky: 8:8. Chyby: 33:29. Diváci: 567.

O. Voda: Horák, Démar, Shchadilov, Carmody, Hladík, Saada, libero Hadrava (Chancy, Chevalier, Jachnicki, Ribom).

Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer (Wilson, Fišer).