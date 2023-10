Tomáš Pekař je krůček od celkového bronzu, Henrik Seibel má nakročeno ke třetí pozici mezi challengery. Mělnická stáj Carpek Service zakončí v nizozemském Zandvoortu letošní sezonu Clio Cupu Mid Europe. Cílem je zopakovat úspěšné vystoupení na rakouském Red Bull Ringu.

Tomáš Pekař a jeho tým | Foto: DPPI/Alpine Racing

„Šance na třetí místo je slušná,“ uvědomuje si Pekař. Nemá však v úmyslu příliš taktizovat. „Chci bojovat především o co nejlepší celkové umístění v závodě. Pokud by ale například nastala situace, že první závod nedokončím, tak v tom druhém se budu snažit hlavně dojet. Pro první závod ale bude cílem získat co nejlepší výsledek,“ představuje svůj přístup.

Při nizozemském víkendu bude ve hře už jenom 100 bodů. Pekař má přitom před čtvrtým Nikolou Miljkovičem k dobru 45 bodů. Andreas Stucki s Damianem Puccettim, kteří se dělí o páté místo, pak za českým jezdcem zaostávají dokonce už o 95 bodů.

Na aktuální třetí příčce středoevropské klasifikace se Pekař nachází díky pravidelným pódiovým umístěním. Mezi nimi vyniká především druhá jízda na Red Bull Ringu, kterou mělnický závodník vyhrál. Na stupně vítězů se letos Pekař podíval dvakrát i v celkovém pořadí Clio Cup Series. Při druhých víkendových závodech na Hungaroringu a Red Bull Ringu dosáhl bronzových výsledků.

Oproti rakouským závodům vyjede Pekařovo Clio v Zandvoortu na dráhu s úpravami: „Zkusíme to s trochu jiným nastavením diferenciálu. Trať je hodně technická a má mnoho pomalých zatáček,“ vysvětluje Pekař. Současně ale přiznává, že se s týmem vydává tak trochu do neznáma. „Změny jsme zkoušeli v Mostě. Tehdy ale pršelo a tak nebylo úplně průkazné, jak fungují a jaký je jejich přínos. To skutečně zjistíme až v Nizozemsku,“ dodává.

Díky za štěrk

Okruh v Zandvoortu je sice oproti Red Bull Ringu techničtější, to ale není jediná odlišnost. Až na výjimky je totiž nizozemská dráha obklopena štěrkovými únikovými zónami. Po rakouském vystoupení, kde padla řada trestů za překračování traťových limitů, Pekař něco takového vítá.

„Mám rád okruhy, které mají místo vyasfaltovaných únikových zón štěrk. Když totiž vyjedete ven, tak vás to automaticky zpomalí. A tak by to mělo být. Když opustíte trať na Red Bull Ringu, tak nemusíte ani získat výhodu, stejně se vám to ale započítá jako překročení a v cíli můžete dostat penalizaci. Nejsem sice závodník, který by měl s překračováním traťových limitů problém, nelíbí se mi ale tento koncept,“ říká.

Společně s Tomášem Pekařem bude v Nizozemsku stáj Carpek Service reprezentovat i Henrik Seibel. Německý jezdec se nachází ve středoevropském hodnocení challengerů na čtvrté pozici. Stále u něj ale žije matematická naděje na třetí místo. Za Guillaumem Maiem zaostává o 31 bodů.

„Teď už to bude obtížné dohnat,“ přiznává. Flintu do žita ale nehází. „Když je něco obtížné, znamená to, že to není nemožné,“ dodává.

Jezdci tradičně absolvují dva víkendové závody o délce 25 minut + 1 kolo. Zatímco v sobotu se bude závodit od 16:40 hodin, nedělní klání začne ve 12:00. Obě jízdy bude možné sledovat živě prostřednictvím YouTube kanálu Renault Clio Series.