Poslední tým tabulky na soupeře na své palubovce vlétl s velkou vervou. Ve třetí minutě se domácí dostali do rychlého vedení brankou Harmáčka. Na něho i chvíli později navázal Petr Junek, který si vyměnil přihrávku s Vymětalíkem. Exligový hráč, který posílil Kralupy před utkáním, se tak dokázal prakticky ihned střelecky prosadit.

„Do Kralup jsem se dostal díky kamarádovi Vláďovi Vymětalíkovi, který mě sem víceméně přitáhnul. Hrávali jsme spolu ligu na Kladně,“ připomněl Junek staré časy. „Už jsem si nějakými kluby prošel (kromě Kladna i Bohemians) a pomalu chtěl s futsalem končit. Cítím, že Kralupům to trochu dlužím, protože jsem tady s futsalem začínal. Tak jsem se ještě na starý kolena vrátil zpátky,“ dodal.

V 10. minutě zvyšoval Bednárik přízemní střelou k pravé tyči už na rozdíl tří branek. V 11. našel Vymětalík z rohu úplně volného kapitána Koláčka, a ten zvyšoval už na 4:0. Domácí se dlouho neradovali. Prakticky po rozehrávce z poloviny hřiště dobřichovický Černý snížil.

Po chvilce ukrojil ze ztráty i Šlapák. Další slabší pasáž si domácí vybrali v závěru půle, na kterou po trefách Šlapáka a Štědrovského ze standardní situace aktéři odcházeli za vyrovnaného stavu 4:4. V úvodu druhého poločasu nastřelil Junek tyč. Ve 24. minutě poslal domácí opět do vedení Vymětalík.

Hosté ve 32. minutě individuální akcí Rady vyrovnali. Domácí borci měli v průběhu druhého poločasu více šancí, některé určitě i vyložené, ale nedokázali se prosadit. Hostující Šlapák se mohl dočkat hattricku, ale jeho obrovskou šanci zastavila minutu před koncem tyč.

„Pravděpodobně jsme podcenili druhou polovinu prvního poločasu,“ uvažoval nad prohospodařením čtyřbrankového náskoku a nakonec i bodů hrající kouč Vymětalík. „V oboustranně pohledném zápase, ve kterém soupeř chtěl hrát futsal, jsme měli více vyložených šancí, bohužel nám to tam nespadlo. Proto to skončilo remízou. Pro nás je to určitě ztráta.“

Kralupy – Dobřichovice 5:5 (4:4)

Branky: 3. Harmáček, 4. Junek, 10. Bednárik, 11. Koláček, 24. Vymětalík – 12. a 19. Šlapák, 11. Černý, 19. Štědrovský, 32. Rada. ŽK: 1:0. Diváci: 30.

JAN SLÁMA