Tobiasi, letos se připojíte k týmu Carpek Service. Můžete se tedy představit fanouškům a říct něco o sobě? Jmenuji se Tobias Poschik, je mi 17 let a jsem rakouský závodní jezdec. Žiji se svou rodinou v Dolním Rakousku ve městě Ebreichsdorf a navštěvuji školu Liese Prokopové pro vrcholový sport. Svou závodní kariéru jsem zahájil v pěti letech v motokárách, se kterými jsem závodil do loňska. V podstatě to všechno začalo, když mě můj děda vzal na místní motokárovou dráhu. Okamžitě jsem se do tohoto sportu zamiloval. Od tohoto dne bylo mým snem stát se profesionálním závodním jezdcem.

Mezi mé největší úspěchy v motokárách patří titul rakouského šampiona z roku 2017 a také titul rakouského vicemistra ze sezony 2016, dále třetí místo ve středoevropském a východoevropském šampionátu, také z roku 2017. V evropském šampionátu jsem skončil mnohokrát do desátého místa. Ve středoevropském a východoevropském šampionátu jsem zase několikrát vystoupal na pódium nebo dojel v první pětce.

Jak už jste řekl, v minulosti jste zatím jezdil pouze motokáry. Teď jste se ale rozhodl přejít na okruhy a vybral jsi si k tomu tým Carpek Service. Čím vás zlákala právě tato stáj?

Během minulého roku jsem tento tým sledoval a byl velice úspěšný. Takže mi bylo jasné, že jestliže mám přejít na okruhy, tak chci závodit za tento tým a ne za žádný jiný.

Chytilův první hattrick. Určitě mě bude něco stát, tušil kapitán Pšovky

Šéfem Carpek Service je Tomáš Pekař, mimo jiné trojnásobný středoevropský šampion Clio Cupu nebo vicemistr TCR Eastern Europe. Co si o něm myslíte jako o závodníkovi a sledoval jste například jeho výkony a výsledky už předtím, než jste ke Carpek Service přišel?

Myslím si, že Tomáš je vzhledem ke svým výsledkům a zkušenostem velmi dobrý jezdec. Mám opravdu štěstí, že někdo jako on bude mým šéfem a koučem. Jsem si jistý, že se toho letos od něj hodně naučím. Sledoval jsem ho loni a zvláště on je jedním z důvodů, proč jsem se připojil k tomuto týmu.

S Cliem už jste se svezl při testech v Mostě. Jak jste byl spokojený se svým výkonem?

S tímto testovacím dnem jsem byl vážně spokojen. V autě jsem se cítil dost pohodlně, zajel jsem nějaká dobrá kola a i tým odvedl dobrou práci.

Jak těžký pro vás byl přechod z motokár do Clia? Bylo v případě Clia například něco, co pro vás bylo ze začátku problematické?

Samozřejmě se to řídí jinak než motokára. Připravoval jsem se ale na simulátoru a nebylo tak pro mě příliš těžké si na auto zvyknout. Jsou zde nějaké věci, které ještě musím zlepšit, ale upřímně to bylo o mnoho jednodušší, než jsem očekával.

Nejlepší ze seriálu Okresní přebor: Gambleři, popletové a abstinent Kužel

Jaké budou pro letošní sezonu Eset Cupu vaše cíle?

Tato sezona bude hlavně o učení. Nicméně je ale mým cílem skončit v první pětce celkového pořadí. Udělám všechno proto, abych tohoto cíle dosáhl.

Všech šest okruhů, které jsou součástí letošního kalendáře Eset Cupu, pro vás bude nových. Jak se na ně připravujete? Na simulátoru?

Na YouTube sleduji videa z těchto tratí a také se připravuji na simulátoru. Na něm je to ale koneckonců vždy jiné než ve skutečném autě. Nové okruhy se ale učím docela rychle a umím se také rychle přizpůsobit, takže by to neměl být velký problém.

Na jaký z okruhů se těšíte nejvíce? Je to váš domácí Red Bull Ring?

Na Red Bull Ring se těším, protože to bude můj domácí závod. Ale také na Grobnik. Už jsem z této trati viděl nějaká videa, zkusil jsem si ji na simulátoru a moc se mi líbí, jak je plynulá. Takže to bude letos pravděpodobně jeden z mých nejoblíbenějších okruhů.

Velké hokejové ohlédnutí: co se Rytířům v sezoně povedlo a kde selhali?

A na který okruh se těšíte naopak nejméně? Máte nějakou takovou trať?

Popravdě ne. Všechny okruhy pro mě budou nové a tak to nemůžu posoudit, dokud si na nich nezazávodím.

Máte do budoucna nějaké závodnické sny?

Mým největším snem je vyhrát 24 hodin Le Mans. Nyní se ale soustředím na Clio Cup a doufám, že všechno ostatní přijde samo.