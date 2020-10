Na scéně závodů vozů Renault Clio posbíral Tomáš Pekař v posledních sezonách spoustu úspěchů. Mezi nimi dominují dva mistrovské tituly středoevropského šampiona, na které dosáhl v letech 2017 a 2019.

Nyní jezdec z Mělníka zatoužil po nové kariérní výzvě. Jeho hlavní pozornost bude v nejbližší budoucnosti směřovat k východoevropskému šampionátu závodů vozů specifikace TCR (TCR Eastern Europe), kam se přesouvá se svou stájí Carpek Racing. Bude zde účinkovat s vozem cupra leon TCR.

V akci s touto technikou jej příznivci uvidí už brzy. O víkendu 24. - 25. října nastoupí do finálového podniku letošního ročníku TCR Eastern Europe na maďarském okruhu Hungaroring. Poté je cílem účast v kompletní sezoně 2021.

„Rozhodli jsme se přesunout do TCR Eastern Europe a v Maďarsku absolvujeme poslední podnik letošní sezony. Nastoupíme se starším vozem Cupra León TCR. Ten jsme před nedávnem koupili od Vekra Racingu. V příštím roce bychom rádi odjeli v TCR Eastern Europe celou sezonu. Tento šampionát se mi líbí. Je to kvalitně obsazená série. O přestupu sem navíc do budoucna uvažují i naši ostatní jezdci. Jde tedy o logický krok,“ vyjádřil se Tomáš k přesunu do TCR Eastern Europe.

O úplně první start v této sérii ale na Hungaroringu pro českého jezdce nepůjde. V šampionátu si totiž zazávodil už během loňského května na rakouském Red Bull Ringu, kdy usedl do Renaultu Mégane R.S TCR švýcarské ekipy Besagroup Vuković Motorsport. A už tehdy ukázal, že umí i za volantem těchto vozů. V první víkendové jízdě skončil čtvrtý, ve druhé zvítězil.

S výjimkou maďarského vystoupení v TCR Eastern Europe ještě na Pekaře letos čekají také dva podniky středoevropského Renault Clio Cupu na Nürburgringu a Oscherslebenu. V průběžném pořadí této série se nachází ve velmi slibné pozici. Vede s náskokem 47 bodů a kráčí tak za třetím titulem.