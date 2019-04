Mělník – Mají splněno a teď už mohou pouze získat! Jak futsalisté Olympiku Mělník naloží se svou rolí při premiérové účasti ve vyřazovací části nejvyšší soutěže, začne odkrývat páteční start čtvrtfinálové série s Chrudimí.

18. kolo VARTA futsal ligy: SK Olympik Mělník - FK ERA-PACK Chrudim 1:6 (0:3). | Foto: Deník / Michal Pavlík

„Na sérii s Chrudimí se moc těšíme. Je to něco, k čemu jsme směřovali celou sezonu. V play-off nechceme být do počtu a budeme se snažit Chrudimi co nejvíce postup znepříjemnit a v některém z utkání zvítězit,“ vyhlásil trenér Jakub Němec.