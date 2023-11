/FOTOGALERIE/ O domácí neporazitelnost připravili volejbalisté Aera Odolena Voda svého dalšího soupeře v Uniqa extralize. V Příbrami bez ztráty jediného setu vyhráli nad domácími kocoury. Ziskem šesti bodů během tří dnů (ve čtvrtek výhra 3:1 ve Zlíně) se tak v neúplné tabulce vyšvihli už na třetí místo - o tři body zpět za zatím jediného přemožitele a obhájce Lvy Praha a jediným za Kladnem, posledním neporaženým týmem, který ale odehrál o zápase méně.

Kocouři doma prohráli s Aerem Odolenou Vodou 0:3 | Foto: VK Trox Příbram

Za poslední čtyři roky se pouze jedinou stalo, že by v duelu Příbrami s Aerem zvítězili hosté. Stalo se tak loni ve čtvrtfinále, kdy Odolena Voda zaskočila kocoury v úvodním čtvrtfinále a vyhrála 3:1.

Rozjetý tým z Prahy-východ přijel s pěti výhrami v zádech a herní pohodu ukázal i v sobotním utkání. Na domácí straně se naopak objevovalo příliš mnoho laciných chyb a také velké množství servisů.

Povedená tečka. Neratovice zůstaly doma bezchybné, Měsíček přišel s odpustkem

„Očekávali jsme vyrovnaný zápas, věděli jsme, že se těžko hraje v této hale. Myslím ale, že přípravu na tento zápas jsme zvládli skvěle a dodrželi jsme veškeré taktické pokyny, které jsme si řekli před zápasem v šatně a myslím, že jsme to obranou a agresivitou vytěžili,“ liboval si trenér Aera Marcin Kryś.

Příbramští volejbalisté v minisouboji o fanoušky opět porazili hokejisty, kteří si dali utkání s Benátkami ve stejnou hodinu. Ovšem přes osm stovek fanoušků muselo přihlížet tomu, jak si Aero ve formě hraje s kocoury a bylo lepší jak v útoku, tak v obraně.

„Odolka hrála opravdu dobrý volejbal, byla důraznější a v podstatě to nás stálo takové ty důležité body, kdy nám odjela a my jsme poté již nebyli schopni soupeře dotáhnout,“ hodnotil trenér Příbrami Lubomír Vašina. „V každém případě to nebyl špatný zápas, ale ten nejdůležitější rozdíl byla důraznost hráčů na útoku,“ dodal vzápětí.

Olympik ztratil zápas ve vlastní přesilovce, Slavia zasadila dvojitý úder

Zklamaní nebyli jen fanoušci, ale i kapitán domácích Daniel Rosenbaum, který si nebral servítky a na svou družinu byl hodně kritický. „Vyloženě odevzdaný výkon, byla to ostuda. Mrzí mě, že fanoušci přišli v takovém počtu a my jsme se prezentovali takovým výkonem. Přesto jsem jim velmi vděčný, že nás i při takovém výkonu vydrželi podporovat celý zápas,“ řekl evidentně naštvaný domácí kapitán Daniel Rosenbaum.

Pro vývoj utkání byla klíčová koncovka druhé sady. Kocouři v ní disponovali dvěma setboly, nicméně hosté sérií čtyř bodů v řadě ji dokázali uzmout pro sebe. „To si zkrátka příště musíme lépe pohlídat. Soupeř hrál v podstatě svůj standard, my jsme hráli pod naše možnosti,“ hlesl Rosenbaum.

Jeho slova prakticky potvrdil hostující protějšek Matyáš Démar: „I když jsme dnes udělali poměrně dost chyb na servisu, tak jsme Příbram nepustili do nějaké lepší mezihry, lepší hry. Díky tomu jsme drželi domácí pod neustálým tlakem, naše hra byla víceméně stabilní a hráli jsme si svoji hru. Moc děkujeme fanouškům, kteří nás přijeli podpořit.“

Příbram – Odolena Voda 0:3 (-22, -24, -22)

Nejvíce bodů: Lyzanets 11, Tevkun 10, Ureš 7 – Kern 13, Svoboda 12, Šulc 10. Esa: 4:4. Bloky: 2:6. Chyby: 26:26. Rozhodčí: Spáčil, Možnár. Čas: 88 minut. Diváci: 811.