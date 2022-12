„Získali jsme důležité tři body. Není to pro nás jednoduchý týden, ještě zítra hrajeme ve Zlíně," ulevil si kapitán Středočechů Marek Šulc a připomněl pro změnu páteční předehrávku v hale devátého celku tabulky.

K utkání pak dodal: „Ze začátku jsme se trochu hledali, nebyl to úplně jednoduchý zápas. Domácí hráli poměrně dobře, ale pak jsme začali dodržovat, co jsme si řekli. Hráli jsme odvážně a ovoce to přineslo. Od třetího setu jsme domácí přehráli.“

„Víme, že se s mladým týmem Ostravy těžko hraje. Museli jsme být neustále koncentrovaní. Máme dvě vyrovnané šestky a chtěli jsme vyzkoušet pár možností. Některé věci vyšly, některé ne, důležité je vítězství,“ vysvětlil trenér hostů Marcin Kryš změny v sestavě.

Aero v tomto ročníku extraligy vyhrálo poosmé a v tabulce je šesté, Ostrava zatím ve třinácti odehraných zápasech uspěla jen dvakrát. „Prohráli jsme s kvalitním soupeřem. Byli hratelní, pak vytáhli základní šestku a rázem se to změnilo. Měli jsme za stavu 1:1 vlítnout na soupeře v úvodu třetího setu a nezaleknout se. Byl tam ale respekt k soupeři. Naše činnosti nebyly tak ostré a to byla chyba,“ konstatoval Richard Vlkolinský, zkušený slovenský kouč ve službách Ostravy.

„Zase to byla taková houpačka. Odolka nastoupila se druhou šestkou a z naší strany byl začátek dobrý. Pak, jako bychom se od třetího setu soupeře zalekli, když nastoupil jejich základ. Vyrobili jsme zbytečně moc chyb a bylo těžké něco v zápase uhrát,“ přiznal smečař Dominik Fořt, nejzkušenější hráč v omlazeném týmu VK Ostrava, po jedenácté prohře v této sezoně.

VK Ostrava - Aero Odolena Voda 1:3 (-23, 16, -18, -18)

Rozhodčí: Kovář a Možnár, čas: 102 min., diváci: 85.

VK Ostrava: Muroň 1, Vašíček 1, Jarosinski 17, Polynski 9, Mazoch 13, Fořt 5, libero Vancl - Dvořák 9, Blažej 2, Tříska 1. Trenér: Richard Vlkolinský.

Aero Odolena Voda: Cukur 2, Chevalier 4, Carmody 7, Toman 10, Šulc 10, Ferraro 3, libero Ježek - Chancy 5, Svoboda 7, Hladík 8, Horák 4, Jachnicki. Trenér: Marcin Kryš.