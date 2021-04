Pro mladý mělnický celek šlo o teprve druhou zkušenost s vyřazovací částí. I tentokrát přitom musí čelit jednomu z hlavních favoritů na titul. Plzeň ne náhodou ovládla před Chrudimí tabulku dlouhodobé části, ve svém středu má řadu reprezentantů, nasázela nejvíc gólů, v sezoně dosud prohrála pouze jednou.

„Do série jdeme jako outsider, ale všichni víme, že když předvedeme výkony na hranici svých možností a sáhneme si na dno sil, můžeme být Plzni vyrovnaným a nepříjemným soupeřem,“ znělo před výkopem z mělnické kabiny.

A přesně takový scénář se v hale Lokomotivy naplnil. Hosté dokonce na místě, kde nedávno schytali devítku, vyhráli úvodní poločas. Postaral se o to jediným gólem Radek Hrdý, který v sedmé minutě využil „námazu“ od Holého a tváří v tvář prostřelil Němce. Pro domácího brankáře navíc po malé chvíli a srážce s Prejsou zápas předčasně skončil.

Jeho spoluhráči měli v poli podle předpokladů mírnou převahu. Skvěle chytající Žežulka se ale od začátku činil - proti střelám Havla (ještě za stavu 0:0), Rešetára, Seidlera, Buchty i dalších. Plzeňští jej bez absentujícího nejproduktivnějšího hráče i střelce soutěže Tomáše Vnuka nedokázali do přestávky překonat ani jednou. V největších závarech vypomohli i skvěle blokující obránci.

Očima trenéra



Jakub Němec: „Konečný výsledek nás obrovsky mrzí. Být 40 vteřin od vítězství v takovémto zápase a dostat rozhodující branku v prodloužení, to dost bolí. Na druhou stranu se vůbec nemáme za co stydět. Ukázali jsme, jak se hraje play-off. Na hřišti jsme nechali úplně všechny síly, kluci bojovali, co to šlo, a všichni podali skvělý výkon. Mrzí mě, že jsme během zápasu nedokázali odskočit o dvě branky, protože šancí jsme na to měli víc než dost. Věřím, že pak už bychom utkání dotáhli do zdárného konce. Potvrdili jsme si však, že s Plzní jsme schopni hrát v sérii naprosto vyrovnanou partii a v pondělí na naší domácí palubovce budeme chtít na dnešní výkon navázat a sérii vyrovnat."

Své šance si ovšem vypracovala také parta z Mělníka. Šupa ve svém prvním zákroku vychytal Vahala, Kalabis orazil po parádním uvolnění tyčku, kterou Prejsa následně jen těsně minul.

Po změně stran se obraz hry příliš neměnil. Střelecky se připomínaly oba týmy a zpočátku chyběla především přesnost. Favorit se snažil vystupňovat svůj tlak při power-play. V závěrečné desetiminutovce začalo nebezpečí přece jen narůstat, ovšem opět před oběma brankami.

Domácí přečkali jen s námahou bez úhony přímý kop Šupa i nájezdy Šmejkala a Prejsy. Žežulka se začínal stávat noční můrou především pro Seidlera. Když už byl překonaný Buchtou, podržela hosty minutu před koncem tyčka.

Jednačtyřicet vteřin před klaksonem už při bránění takové štěstí neměli. Nečas po dalším nástřelu do chumlu před brankou nešťastně tečoval míč do vlastní branky. Západočeši mohli ještě v řádné hrací době otřeseného soka dorazit, ale Žežulka zůstal pro Rešetára i Ricka neprůstřelný.

Znovu kapituloval až v závěru první části desetiminutového prodloužení, kdy jej po rozehraném rohovém kopu konečně překonal Seidler. Ve druhé části nastavení to i Olympik zkusil v pěti na útočné polovině, ale bez kýženého efektu. Vyrovnat tak může až v rámci druhého zápasu, který je na programu v pondělí na soutoku.

Interobal Plzeň – Olympik Mělník 2:1 P (0:1)

Branky: 40. vlastní (Nečas), 45. Seidler - 7. Hrdý. Rozhodčí: Melničuk, Chládek. ŽK: 15. Kozár - 8. Prejsa, 24. Kalabis, 37. Žežulka, 40. Nečas. Hráno bez diváků. Stav série: 1:0.

Mělník: Žežulka (Šanda) – Nečas, Šup, Hrdý, Kalabis, - Šmejkal, Prejsa, Šustr, Lehner.

Plzeň: Němec (7. Vahala) - Buchta, Holý, Seidler, Rešetár – Havel, Rick, Kozár, Štrajt.