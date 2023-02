"První půle byla z našeho pohledu vyrovnaná, ale do druhé se nám nepodařilo vstoupit vůbec dobře," hledal příčinu vysoké porážky hostující Radek Šiler.

Domácí trenér Marek Kopecký naopak zmínil, že první poločas nebyl ze strany jeho týmu vůbec dobrý. „Běhali jsme všude a nikde, Mělník dobře držel balon a asi jsme si mysleli, že to všechno půjde samo. Vůbec jsme se do toho nemohli dostat, i když jsme gólové šance měli. Museli jsme už v průběhu první půle udělat změny v sestavě a vrátit do hry naše automatismy. Druhý poločas jsme k tomu přistoupili úplně jinak, začali jsme hrát aktivně, agresivně a ten výsledek druhé půle mluví za vše,“ řekl.

Freisler: Neratovice mají k ČFL blízko. S adaptací pomáhá bývalý spoluhráč

V mělnickém brankovišti si odbyl krušnou prvoligovou premiéru Vitaliy Bukhvak. Gólman ukrajinského původu dosud hájil branku divizního Pampuchu Liberec. Vedení Olympiku na sebe upoutal výkonem v nedávném vzájemném utkání s rezervou natolik, že na konci přestupního okna zrealizoval jeho příchod.

Pouze z tribuny musel po minulém vyloučení sledovat duel trenér Jakub Němec, kterého na lavičce zastoupili asistent Svoboda a manažer Šuba. Sérii tří porážek v řadě se Mělničtí pokusí přerušit v pátečním domácím utkání s pražskou Slavií.

SK Interobal Plzeň – SK Olympik Mělník 11:1 (3:1)

Branky (asistence): 4. Křivánek (Künstner), 14. Křivánek (Künstner), 19. Cavalcante Iwazaki (de Oliveira Pereira), 23. Seidler (Holý), 29. Kozár (de Oliveira Pereira), 30. Cavalcante Iwazaki, 31. Vnuk (Seidler), 32. Rešetár (Holý), 33. Seidler (Vnuk), 35. Holý (Seidler), 39. Holý (Vnuk) - 17. M. Sváta (Alves dos Santos)

Rozhodčí: Mollinger, Chládek - Pelikán. ŽK: 2:2. Diváci: 320. Mělník: Bukhvak (Bouška) - Alves dos Santos, Hruška, Machytka, Nečas, Novotný, M. Sváta, Šiler, Vokoun (Gabčo, J. Sváta)