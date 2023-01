Sám je také vodním lyžím nakloněn o něco více. „Na vodním lyžování máme dobrou partu, je to u jezera a můžeme se tam kdykoliv vykoupat, zatímco na svahu se musí neustále někam dojíždět. Oba sporty jsou pro mě ale zábavou a zatím se nemůžu rozhodnout, kterému dám přednost,“ přiznal.

Snowboarding mezi své sporty zařadil pár let po vodním lyžování a během krátké doby se dostal mezi nejlepší v republice ve své věkové kategorii. Zároveň se věnoval také short tracku a bylo jasné, že jeden ze sportů bude muset opustit. „Musel jsem se rozhodnout, jaký sport zvolit. Vyhodnotil jsem si, že bych chtěl dělat dva sporty, nakonec zvítězily vodní lyže a snowboard, který mě bavil více než short track.“

Alešova příprava na ODM ale rozhodně neprobíhala dle představ. „Kvůli mononukleóze jsem netrénoval čtyři měsíce, a proto nyní nemám moc dobrou fyzickou kondici. Před tímto závodem jsem měl pouze asi tři tréninky, o to těžší to pro mě bylo. I přes tyto komplikace jsem ale chtěl vyhrát,“ netajil se ambicemi dvojnásobný mistr republiky z loňského roku. Trať na Medvědíně byla dle jeho slov možná o něco mírnější, než by si on sám přál, při jízdách to ale znát vůbec nebylo.

Kvalifikací, která proběhla součtem dvou jízd, prošel naprosto suverénně s téměř čtrnáctivteřinovým náskokem. Do vyřazovacích jízd si tedy mohl vybrat dráhu. Zvolil modrou, ve které se mu jelo lépe. „Před samotným startem už mívám trať najetou a myslím na to, jak ji nejlépe projet,“ prozradil závodník, který se za vhodných podmínek nejčastěji připravuje v Pasekách nad Jizerou.

Snowboardista Aleš Polidor vyhrál na Olympiádě dětí a mládeže paralelní obří slalom.Zdroj: ČOV/Matyáš KlápaAčkoliv se mu nevyplnilo přání, kdy se chtěl ve finále potkat se svým parťákem Lukášem Jechem, truchlit nemusel. V souboji o zlato totiž zvítězil o více než tři vteřiny a po titulech z MČR dosáhl na nejvyšší stupínek i na ODM. „Osobně řadím tituly z MČR výš, ale i tak je to hodně velký úspěch. Na tyto závody jsem se velmi těšil, takže jsem rád, že to takto dopadlo. Opravdu mě to dnes hodně bavilo, trať byla super a počasí bylo skvělé,“ zhodnotil vítězný den.

Ve stejném sportu vládne také Ester Ledecká, ta ale není jediným Alešovým vzorem. „Mezi mé vzory určitě patří Ester, ale i kluci z týmu, jako například můj trenér Jiří Šonka, který jezdí suprově! Od toho se mám rozhodně co naučit. Zároveň mám ve skupině starší kluky, což mě také v tréninku posouvá.“

Středočechům se na snowboardu dařilo i v dalších kategoriích. Mezi staršími dívkami zvítězila Linda Jechová, čtvrté místo obsadila Martina Zvířecí. Ve starších chlapcích vybojoval stříbro Max Benáčan. Program snowboardistů ve Špindlerově Mlýně ale teprve začíná. Ve středu se představí v disciplíně slopestyle, ve čtvrtek pak ODM zakončí ve snowboardcrossu.

Autor: Martin Dřevínek