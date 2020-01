Pátý tým tabulky už má soutěžní premiéru v novém roce za sebou, čtyři zápasy trvající bodovou šňůru mu přerušila domácí porážka od Karlovarska. Chuť si ovšem v týdnu napravil pohárovým vítězstvím 3:2 v Kladně.

Odolka si zápas prvního novoročního extraligového kola v Ústí úspěšně předehrála už v prosinci. O víkendu na sebe oba týmy narazily znovu, ovšem pouze v přátelském zápase, jehož účelem bylo především dát prostor kompletnímu kádru.

V tréninku pak jsou svěřenci trenéra Šillera po čtyřdenním volnu na přelomu roku od 2. ledna. „Každý si odpočinul a jsme připravení znovu do práce. Pracovali jsme hodně v posilovně, abychom se dostali s našimi těly zpět do dobrého stavu. Hráči jsou opravdu pozitivní a zvědaví na zbytek sezony. Uděláme to nejlepší, co v nás je, pro dobrý výsledek,“ přiblížil atmosféru v kabině nahrávač Robert Viiber.